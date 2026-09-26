Las autoridades radicaron este viernes dos cargos contra Jeanette Mercado Pagán, quien presuntamente protagonizó el mes pasado una pelea frente a la escuela Margarita Janer, en Guaynabo, en la que habría agredido a una menor.

Mercado Pagán enfrenta dos cargos por maltrato mediante acción u omisión intencional que cause daño o ponga a un menor en riesgo de sufrir daño a su salud o integridad física, mental o emocional.

La mujer quedó sujeta a una fianza de $20,000.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 6 de octubre.

El incidente también fue objeto de una investigación por parte del Departamento de Educación.

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Según la agencia, personal de seguridad escolar intervino de inmediato para controlar la situación y evitar que el altercado escalara. Posteriormente, la dirección de la escuela y la Región Educativa de San Juan iniciaron los procesos correspondientes.

“Las estudiantes involucradas, junto a sus padres o encargados, han sido citadas como parte del proceso correspondiente para la aplicación del Reglamento de Estudiantes. Asimismo, según la información disponible, la persona adulta involucrada fue citada ante el Tribunal para responder por la alegada agresión contra una menor”, indicó Educación en declaraciones escritas.

El Departamento reiteró que mantiene una política de cero tolerancia hacia la violencia en las escuelas y sus alrededores y aseguró que cualquier conducta que represente un riesgo para la seguridad de los estudiantes será atendida y, cuando corresponda, referida a las autoridades.

“Desde el Departamento hemos promovido ambientes de paz, respeto y sana convivencia, y seremos firmes en hacer cumplir las normas y reglamentos. Cualquier conducta que incite a la violencia o ponga en riesgo la seguridad de nuestros estudiantes será atendida y referida a las autoridades correspondientes cuando así proceda”, añadió la agencia.