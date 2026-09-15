Las autoridades reabrieron el carril central a la altura del kilómetro 9.1 de la autopista José De Diego (PR-22), en dirección de San Juan hacia Cataño, confirmó el director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras, teniente Rodolfo León.

Los hechos se reportaron a las 5:28 a.m. de hoy, martes, cuando el camión marca Peterbilt, modelo 589, color gris y del año 2026, conducido por Arced A. Feliciano Marrero, de 40 años, derramó su carga de piedras al abrise la compuerta sin percatarse que había caído al pavimento y afectado a otros ocho vehículos. Este se detuvo por las señales de un conductor un kilómetro después.

El camión pertenece a la compañia 3K Management & Construction de Ponce.

No se reportaron heridos.