La investigación de la muerte de Javier Cordero Nevárez, joven de 16 años que fue acribillado por agentes de la Policía en agosto de 2022, continúa, pues investigadores del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) recrearán hoy, sábado, la escena.

Según anunció la agencia, los trabajos comenzarán a las 2:00 p.m., por lo que se cerrará el tramo de la calle-40 SO, de Puerto Nuevo. A los conductores se les exhortó a tomar vías alternas.

El caso se remonta a eso de las 7:00 p.m. del 1 de agosto de 2022, cuando alguien le reportó a la Policía que le habían robado su automóvil desde su casa en la urbanización Villa Fontana, en Carolina. Aunque el vehículo no tenía gravamen de hurtado, era rastreada mediante el sistema de GPS por su propietario.

Agentes adscritos al Precinto de Puerto Nuevo solicitaron refuerzos cuando fueron alertados mediante el radio de comunicaciones de que el vehículo que buscaban era conducido en la zona.

Luego, el conductor fue perseguido hasta llegar a la intersección de las calles 40 SO y 15 SO de la urbanización La Riviera, en Puerto Nuevo. Al percatarse que no tenía salida, dio retroceso y chocó con una verja.

Desde que ocurrió el incidente, la Policía ha sostenido que le dieron el alto al joven y él intentó huir. Fue entonces que los agentes dispararon varias veces, impactando al joven al menos con una docena de balas, lo que le provocó la muerte.

El menor estaba desarmado, según se informó, y en la escena se recuperaron 61 casquillos de calibre 9 milímetros.

La reconstrucción hoy de esta escena estará a cargo del director de la División de Investigadores Forenses, Jesús Ayala, y el análisis de trayectoria de disparo a cargo de los investigadores forenses, Alex Cintrón y John Davis.

El caso está bajo la investigación del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Departamento de Justicia.

Por su parte, el ICF adelantó que “no se emitirán declaraciones sobre la labor que realizan nuestros peritos en el lugar de los hechos”.