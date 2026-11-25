Linda Jazmín Cruz, contra quien pesan cargos por tentativa de asesinato al licenciado Irving Prado Galarza, de 64 años, renunció este miércoles a la vista preliminar ante la jueza Joie-Lin Laó Meléndez, del Tribunal de San Juan, confirmó el Oficina de Prensa del Poder Judicial.

Se pautó la vista de lectura de acusación para el 2 de diciembre y el inicio del juicio para el 29 de diciembre.

De acuerdo con la investigación, los hechos se reportaron el 5 de septiembre pasado, cuando la mujer de 39 años conoció a Prado Galarza mientras ambos se encontraban compartiendo en un negocio. Una vez el establecimiento cerró operaciones, Prado accedió a llevarla a su residencia debido a que no contaba con transportación.

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Linda J. Cruz enfrenta dos cargos por tentativa de asesinato por la agresión al abogado Irving Prado Galarza. ( Suministrada por la Policía )

En el trayecto, en la urbanización El Comandante, en Río Piedras, se alega que la mujer lo golpeó e intentó asfixiar con el cinturón de seguridad dentro de su vehículo. Cuando el licenciado logró salir del mismo, la mujer habría tomado el control y lo arrolló en dos ocasiones. El perjudicado resultó con heridas de gravedad.

Tras una investigación a cargo de los agentes Naisha M. Velázquez y Luis Santiago Delgado, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, las fiscales Melba López Ramos y María Isabel Cruz Rolón presentaron los dos cargos por el delito antes mencionado.

La jueza Rocío Alonso determinó causa para arresto contra la imputada y le impuso una fianza global de $600,000 por ambos cargos. La mujer fue ingresada tras no poder prestar la fianza.