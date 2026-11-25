Ante el marcado aumento de casos de influenza, el Departamento de Salud y la organización VOCES de Puerto Rico (Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud) se han unido para realizar un evento en el que se impacte a toda la Isla con vacunación y orientación sobre la enfermedad.

La iniciativa, llamada Puerto Rico 100x35, se realizará desde este próximo lunes, 30 de noviembre al 12 de diciembre y reunirá a más de 30 organizaciones, farmacias de comunidad, cadenas de farmacias y centros de vacunación de Salud.

El esfuerzo se realiza tras registrarse dos semanas consecutivas con grandes alzas en casos de influenza, una enfermedad respiratoria contagiosa, provocada por un virus.

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“Si seguimos esta tendencia al alza, podemos terminar en una temporada epidémica y esa no es la idea”, afirmó este miércoles el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, en conferencia de prensa.

Según datos oficiales, en la semana 45 de la temporada de influenza, que fue del 8 al 14 de noviembre, se registraron 4,442 casos de influenza, de los cuales 262 requirieron hospitalización.

Además, se investigan unas 22 muertes de personas mayores de 65 años. Se cree que fallecieron por la enfermedad.

En lo que va de temporada, que empezó en verano, se han acumulado 33 muertes. La más joven fue una mujer embarazada de 25 años.

“Nos acercamos a una época en la que compartimos más con nuestros familiares y seres queridos. Queremos que las familias disfruten de estas celebraciones y tomen las medidas necesarias para proteger su salud… Continuamos impulsando acciones de prevención y facilitando el acceso a la vacunación. La vacuna contra la influenza es una de las herramientas más efectivas para reducir el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes asociadas a esta enfermedad”, expresó el titular.

Según el portal de Salud, “por lo general, la influenza comienza de repente. Las personas con influenza, a veces sienten algunos o todos estos síntomas:

Fiebre o sentirse afiebrado/con escalofríos

Tos

Dolor de garganta

Mucosidad nasal o nariz tapada

Dolores musculares y corporales

Dolores de cabeza y fatiga (cansancio).

Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos”.

La vacunación es trascendental para combatir la enfermedad y evitar la propagación. Por ello, con esta iniciativa se activó una red de más de 400 centros de vacunación en toda la Isla, con el propósito de acercar estos servicios a las comunidades.

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Por su parte, la fundadora de VOCES, Lilliam Rodríguez Capó, destacó que Puerto Rico 100x35 integra a organizaciones y profesionales de la salud para facilitar el acceso a la vacunación y ampliar los mensajes de prevención en las comunidades.

“Cada profesional de la salud, cada farmacia y cada organización que se suma a este esfuerzo representa una oportunidad adicional para proteger a nuestras comunidades. Vacunarnos es también un acto de solidaridad y una manera de cuidar a quienes más queremos”, expresó.

Quienes no puedan llegar al evento, el Departamento de Salud recordó que mantiene disponible el servicio de vacunación contra la influenza a domicilio para personas encamadas.

Los familiares y cuidadores pueden solicitarlo llamando al 787-765-2929, extensiones 3367, 3338 y 3315.

Además de vacunarse, el secretario de Salud también llamó a romper la cadena de contagio. Se hace cuando se evita exponerse al público o a sus familiares si se encuentra enfermo.

También se recomienda lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar y procurar espacios con buena ventilación para evitar contagios.

“Nos encontramos en el pico de la temporada y los datos reflejan que la influenza continúa circulando, provocando hospitalizaciones y brotes. Aunque no nos encontramos en niveles epidémicos, esto no disminuye o elimina el riesgo de desarrollar complicaciones. Ante la cercanía de las celebraciones, debemos reforzar las medidas de prevención, incluyendo la vacuna. Si una persona presenta síntomas respiratorios, debe evitar asistir a reuniones y procurar evaluación médica oportuna, especialmente si pertenece a un grupo con mayor riesgo”, explicó, por su parte, la principal oficial de epidemiología, Miriam Ramos Colón.

Para declararse una epidemia, el nivel de casos debe sobrepasar el nivel epidémico por seis semanas consecutivas. Esto representa que deben reportarse más de 6,000 casos semanales.