La Policía de Puerto Rico solicita la colaboración del público para dar con el paradero de una mujer que fue vista por última vez el 3 de diciembre en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Carolina, y desde entonces se desconoce su paradero.

La mujer, cuya desaparición no fue reportada a las autoridades hasta el día de hoy, fue identificad como María Elena Castro Oyola, de 54 años. Castro Oyola, vecina del sector Kennedy Hills de Trujillo Alto fue descrita como de tez blanca, cabello marrón, ojos verdes, 5 pies 3 pulgadas de estatura y 110 libras de peso. Al momento de su desaparición, la mujer vestía un traje de color vino y unos tenis blancos marca Nike.

Castro Oyola fue reportada desaparecida por su hija, quien indicó que la vio por última vez en el tercer nivel del estacionamiento del aeropuerto, donde alegadamente abordó un Toyota Yaris del año 2012, color gris, con la tablilla KMD-264.

De tener información sobre el paradero de Castro Oyola, puede comunicarse al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), al 787-793-1234 extensiones 2463 o 2464.