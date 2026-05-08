Una mujer fue asesinada y un hombre se privó de la vida esta tarde en la carretera PR-348 del barrio Quebrada Grande, en Mayagüez, informó la oficina de prensa de la Policía.

De inmediato, se desconocen otros detalles sobre cómo ocurrieron los hechos, ya que las autoridades se dirigen a la escena para iniciar la pesquisa.

La División de Homicidios de Mayagüez junto al fiscal de turno investigan.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

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