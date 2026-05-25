Agentes de la Policía, adscritos al Precinto Ponce Oeste, investigaron la muerte de un confinado reportada a eso de las 2:16 de la mañana de este lunes en Ponce.

El deceso ocurrió en el área médica de la Institución Ponce 500, en el Complejo Correccional Las Cucharas.

Esta es la segunda muerte reportada en 24 horas en el mismo complejo.

Según la información preliminar, el confinado Rafael J. Román Valentín, de 24 años, fue encontrado sin signos vitales en el lugar. El medico de turno certificó el fallecimiento.

Román Valentín, alias “Peca”, era vecino de San Sebastián y en el 2024 se entregó a la Policía, pues en su contra pesaba una orden de arresto con una fianza de $500,000, por el secuestro de un adolescente de 17 años y violación a la Ley de Armas.

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El agente José M. Pérez Montes, adscrito a la división de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión a la fiscal Ada Torres Pérez, se hicieron cargo de la investigación.

El domingo la Policía informó también la muerte de otro recluso en Las Cucharas.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió en la sección Adulto 1000, cuando un oficial custodio realizaba el conteo de confinados y, al abrir la celda, se percató de que un hombre no respondía.

El confinado fue identificado como Carvin José Feliciano Vázquez, de 39 años y residente de Yauco. El médico de turno certificó la ausencia de signos vitales en el lugar.

Feliciano Vázquez fue arrestado en el 2024 por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Al momento de su detención, le ocuparon 75 decks de fentanilo, 30 bolsas de marihuana y $91 en efectivo.