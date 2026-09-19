La Policía investiga este sábado un robo registrado en la tienda oficial de la costosa marca de relojes Rolex, localizada en The Mall of San Juan, informó la oficial de prensa de la Policía, Yaira Rivera.

El incidente se reportó a eso de las 10:06 a.m. en la tienda Little Switzerland.

La información preliminar apunta a que “un individuo encapuchado y armado” entró a la tienda a cometer el hurto.

“Todavía se desconoce la propiedad que se llevó y el valor de la misma”, dijo Rivera.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investiga.