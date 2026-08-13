El Chinchorro de Doña Ana sutiado en el sector Las Carmelitas del barrio Anón, en Ponce fue escalado durante la madrugada de hoy, jueves, según informó la oficina de Prensa de la Policía.

La querellante se percató esta mañana que alguien rompió el candado de la puerta lateral derecha y del interior se apropió ilegalmente de un generador eléctrico.

Además, hurtaron un horno de microondas marca Samsung, una máquina de hacer helados, una bocina bluetooth, una olla de presión; herramientas y materiales de construcción.

La propiedad hurtada fue valorada en $700.00.

Este caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de de Ponce.