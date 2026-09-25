Un vehículo se incendió esta mañana en el expreso PR-52, a la altura del kilómetro 56.7, en dirección de Cayey hacia Salinas, informó la Policía.

Agentes adscritos a la División de Autopistas de Salinas fueron alertados sobre el incidente y llegaron hasta el lugar.

Según la información preliminar, no se han reportado personas heridas.

Mientras los bomberos trabajan para controlar la situación, el carril derecho permanece cerrado, por lo que solo hay acceso a través del carril izquierdo.

La Policía recomendó a los conductores que transitan por el área tomar rutas alternas para evitar el tramo afectado.