Hasta los muebles se llevaron de una residencia ubicada en la urbanización La Margarita, en Salinas, donde una persona se apropió ilegalmente de varios artículos y pertenencias valorados en aproximadamente $5,000.

Según informó la Policía de Puerto Rico, la querella de apropiación ilegal fue reportada durante horas de la mañana de ayer y fue investigada por agentes adscritos al Distrito de Salinas.

Entre los artículos hurtados figuran una escalera, una bicicleta, un asador de gas, equipo de música, mobiliario y herramientas, entre otros.

Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos se encuentran bajo investigación.

Relacionadas

  1. Acusan a hombre de agredir sexualmente a joven de 18 años en crucero

  2. ¡Atención conductores! Cierran carril del expreso PR-22 por derrame de piedras

  3. Balacera frente a pizzería deja dos muertos y dos heridos en Arecibo

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, que continuará con la pesquisa.