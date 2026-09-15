Hasta los muebles se llevaron de una residencia ubicada en la urbanización La Margarita, en Salinas, donde una persona se apropió ilegalmente de varios artículos y pertenencias valorados en aproximadamente $5,000.

Según informó la Policía de Puerto Rico, la querella de apropiación ilegal fue reportada durante horas de la mañana de ayer y fue investigada por agentes adscritos al Distrito de Salinas.

Entre los artículos hurtados figuran una escalera, una bicicleta, un asador de gas, equipo de música, mobiliario y herramientas, entre otros.

Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos se encuentran bajo investigación.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, que continuará con la pesquisa.