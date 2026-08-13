Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Ponce, solicitaron la cooperación ciudadana para dar con el paradero de Joniel Domenech Torres, de 23 años, quien es uno de los fugitivos más buscados en esa área policíaca.

Contra Doménech Torres, se radicaron cargos en ausencia por violación a las Leyes de Armas de Fuego y Sustancias Controladas, ya que durante un allanamiento se le ocuparon armas ilegales, balas y drogas.

La jueza Ginny M. Vélez Carreras, del Tribunal de Ponce, emitió orden de arresto con una fianza de $70,000.

Se le presume armado y peligroso.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que pueda brindar información sobre el paradero de esta persona, a comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787- 343-2020 o a la División de Arrestos Especiales al 787- 284-4040 extensiones 1570, 1571.