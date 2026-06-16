La división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez investiga un aparente feminicidio reportado a eso de las 7:15 de la noche del martes, en el residencial Sábalos Gardens de ese municipio.

De acuerdo con la información preliminar ofrecida por la Oficina de Prensa de la Policía, se recibió una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 informando sobre una persona herida de bala en el edificio 3, apartamento 29 del mencionado residencial.

Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con una fémina de unos 23 años, aproximadamente, que presentaba varias heridas de bala, según informó la agente Emily Martínez Quiñones. Añadió que el deceso fue certificado por paramédicos que llegaron hasta la escena.

De momento no se ofreció información sobre la identidad de la víctima. La Policía activó de inmediato el protocolo de feminicidio e inició la pesquisa.