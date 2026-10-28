Se tumban dinero, cigarrillos y licores de un supermercado en Canóvanas
Los escaladores forzaron la puerta principal y entraron sin problemas.
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Un escalamiento fue reportado a eso de las 5:11 de la madrugada de este miércoles en un supermercado situado en la carretera PR-186, del barrio Cubuy, en Canóvanas.
El dueño del negocio notificó a la Policía que, a eso de las 5:00 a.m. de hoy, al llegar a trabajar, se percató que alguien forzó la puerta principal y obtuvo acceso al interior.
De acuerdo con su inventario, se apropiaron ilegalmente de una caja registradora con $300 en efectivo.
Además, hurtaron 50 cajetillas de cigarrillos marca Newport, dos botellas de licor marca Black Label, y una botella de Passoa.
El perjudicado valoró la propiedad hurtada en $616.
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El agente Gustavo Román, adscrito al cuartel del Distrito de Canóvanas, se encuentra a cargo de la investigación.