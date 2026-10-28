Un escalamiento fue reportado a eso de las 5:11 de la madrugada de este miércoles en un supermercado situado en la carretera PR-186, del barrio Cubuy, en Canóvanas.

El dueño del negocio notificó a la Policía que, a eso de las 5:00 a.m. de hoy, al llegar a trabajar, se percató que alguien forzó la puerta principal y obtuvo acceso al interior.

De acuerdo con su inventario, se apropiaron ilegalmente de una caja registradora con $300 en efectivo.

Además, hurtaron 50 cajetillas de cigarrillos marca Newport, dos botellas de licor marca Black Label, y una botella de Passoa.

El perjudicado valoró la propiedad hurtada en $616.

El agente Gustavo Román, adscrito al cuartel del Distrito de Canóvanas, se encuentra a cargo de la investigación.