Un cadáver con impactos de bala en la cabeza, pecho, abdomen, costado y piernas, entre otras partes del cuerpo, fue hallado en la mañana de hoy, lunes, en la calle Los Tanques de la barriada Venezuela, en Río Piedras.

Las autoridades fueron alertadas a las 6:55 a.m., a través de la línea confidencial, sobre un hombre herido de bala en el lugar. Al llegar los patrulleros, encontraron a la persona muerta al final de un callejón B.

Se desconoce su identidad.

El occiso fue descrito como de tez negra, ojos marrones, cabello ondulado corto, chiva, 150 libras de peso y 5′7″ de estatura.

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Vestía camiseta con líneas blancas, azules y rojas, pantalón corto crema, medias cortas color negro, chancletas de goma color blanco marca Reebok y una cadena dorada de eslabones. Tenía en un bolsillo picadura de marihuana.

Tiene varios tatuales, en la parte interior del brazo izquierdo con el nombre de “Griceida”, en la parte superior del pecho de una herradura y sobre la rodilla derecha una “W”.

En la escena se recuperaron como evidencia casquillos de rifle.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a la fiscal Adiana Albors e investigadores del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) trabajaron la escena del crimen.