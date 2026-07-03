Sin identificar peatón atropellado en Bayamón esta madrugada
El conductor arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.
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Un peatón murió atropellado esta madrugada en el kilómetro 1.5 de la carretera PR-6, en dirección de Cataño hacia Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de tránsito ocurrido a eso de las 4:50 a.m.
De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de un automóvil marca Kia Seltos color blanco del 2026, identificado como Omar Rosado, de 34 años, transitaba por el carril izquierdo e impactó a un hombre que cruzaba la carretera en un área sin alubrado y fuera del cruce peatonal.
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El peatón, quien al momento no ha sido identificado, falleció a consecuencia de las heridas recibidas.
Este fue descrito de tez blanca, cabello blanco, de unos 57 años de edad, cinco pies y dos pulgadas de estatura aproximadamente. Al momento de los hechos vestía una camiseta de rayas azules y amarillas, un pantalón largo color marrón y calzado deportivo negro.
Al conductor se le realizó la prueba preliminar de alcohol, la cual arrojó un resultado negativos.
La escena fue investigada por el agente Juan Sánchez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto a la fiscal Alexandra Millamán, quien ordenó la ocupación del vehículo involucrado para fines de investigación.