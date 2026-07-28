Un teniente de la Policía de Puerto Rico resultó gravemente herido luego de sufrir un accidente en motora la tarde del lunes en el camino Campeche 2, frente al establecimiento Tropigas, en Carolina, informó la Uniformada.

Helme H. Santiago Vázquez, de 53 años y adscrito al task force de ICE en San Juan, transitaba en una motora Fengyuan MP200 Tank, color negro, cuando varios perros irrumpieron inesperadamente en la carretera.

Al intentar esquivarlos para evitar atropellarlos, Santiago Vázquez perdió el control de la motora, derrapó sobre el pavimento y cayó al suelo.

Paramédicos atendieron a Santiago Vázquez en la escena y lo transportó inicialmente al Hospital Dr. Federico Trilla, donde fue diagnosticado en estado crítico. Debido a la gravedad de las lesiones, el teniente fue referido a Centro Médico, donde permanece bajo observación médica.

El agente Axel Rivera, adscrito a la División de Tránsito del área de Carolina, se hizo cargo de la pesquisa en unión al fiscal Carlos Cosmes.