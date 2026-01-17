Una joven de 20 años murió y su hermano de 19 resultó herido luego de que un carro se estrellara contra el negocio en el que ambas víctimas se hallaban trabajando en la calle Main, de la urbanización Alturas de Río Grande.

La víctima fatal fue identificada como Odemarys García, según reveló Noticentro.

Según la información preliminar de la Policía, la conductora del vehículo, una mujer de 75 años, alegadamente sufrió un percance de salud y perdió el control del vehículo, estrellándose contra el restaurante My Sushi, lo que provocó que García quedara pillada.

El padre de la jovencita llegó hasta la escena y narró a Noticentro cómo se enteró de la tragedia.

“Yo estaba laborando cuando mi hijo me llama por teléfono a través de cámara, que me extranó, cuando lo veo ensangrentado, y me dice ‘Papá, pillaron a Odemarys y no responde’. Ella apenas tenía 20 añitos. Mi nena mayor, no es fácil”, expresó.

La conductora también resultó herida y fue trasladada a un hospital de la zonapara recibir asistencia médica.

La división de Patrullas de Carreteras de Fajardo investiga los hechos.