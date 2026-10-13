La Fiscalía de Aibonito formuló cargos por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia, disparar en un lugar público, apuntar y disparar un arma de fuego y portación de un arma sin licencia, contra Luis Rivera Ríos, de 26 años, por el crimen de un agricultor ocurrido en la madrugada de este lunes frente a un restaurante de comida rápida en la carretera PR-156 en Barranquitas.

El juez Roberto Capestany Quiñones, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto en todos los delitos y le señaló una fianza de $1 millón 500 mil, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

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Según el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, capitán Juan Bautista, durante la tarde de ayer, lunes, Rivera Ríos, se entregó en el cuartel de ese distrito con relación al asesinato.

“Llamó al cuartel indicando que se iba a entregar por estos hechos y al llegar fue arrestado, se le leyeron las advertencias en ley y en la entrevista con el agente investigador hizo admisiones de los hechos”, detalló el capitán Bautista.

El motivo del asesinato se relaciona con una presunta discusión por una cerveza según le comentó a Telenoticias el padre de la víctima.

El imputado posee antecedentes penales por violencia doméstica.

Los hechos ocurrieron a la 1:37 a.m. cuando Jean Carlos Ortiz Espada, de 30 años y residente del mencionado municipio sostuvo un altercado en el estacionamiento del lugar y este presuntamente le disparó ocasionándole la muerte.

El caso fue consultado con el fiscal Juan Santos, por el agente José L. Vázquez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aibonito.

La vista preliminar se pautó para el 27 de octubre.