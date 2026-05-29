Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un aparatoso accidente de tránsito reportado durante la madrugada de este viernes en Mayagüez.

Según informó la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 2:16 a.m. en la avenida Alfonso Valdez Cobián, frente a la Cervecera de Puerto Rico.

La investigación preliminar apunta a que un vehículo Tesla Cybertruck gris del año 2025, en el que viajaban cinco ocupantes, transitaba por la vía cuando el conductor presuntamente perdió el control del volante y terminó impactando una pared.

A consecuencia del choque, uno de los pasajeros murió. Mientras, los otros cuatro ocupantes resultaron heridos y fueron transportados a diferentes hospitales.

Las autoridades indicaron que dos de los sobrevivientes permanecen en condición delicada. Hasta el momento no se han revelado las identidades ni las edades de las personas involucradas.

El caso es investigado por el agente Lasalle y el sargento Torres Masa, de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, junto al fiscal José Arocho y personal de Servicios Técnicos del CIC.