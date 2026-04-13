Las autoridades continúan la búsqueda de una mujer que fue vista por última vez el 3 de diciembre de 2025 en el estacionamiento del aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.

María Elena Castro Oyola, de 54 años, fue reportada desaparecida por su hija Adriana Matías Castro, quien la describió como de tez blanca, cabello marrón, ojos verdes, de 5 pies con 3 pulgadas de estatura y 110 libras de peso.

Al momento de su desaparición esta vestía un traje de color vino y unos tenis blancos marca Nike.

De acuerdo a su hija, la última vez que la vio fue en el tercer nivel del mencionado estacionamiento, donde alegadamente abordó un vehículo Toyota Yaris del año 2012, gris y con la tablilla KMD-264.

Si usted conoce el paradero de esta persona, comuníquese con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar al CIC de Carolina al (787) 257-7500, extensión 1610.