El sexto día del juicio contra Elvia Cabrera Rivera acusada por el asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, el 11 de agosto de 2025, comenzó con el testimonio de una amiga que compartió con la menor la noche del crimen, quien narró que pudo ver a Anthonieska Avilés, con sangre en el hombro izquierdo tras levantarse de encima de la víctima.

Durante el transcurso del juicio en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, en el Tribunal de Aibonito, la testigo, identificada como Paola Sofía, amiga de la víctima y de su hermana por más de diez años, declaró que Cabrera Rivera estaba en la escena en medio de la pelea, sin embargo, admitió a preguntas del abogado de la defensa, licenciado Alberto Rivera Ramos, que siempre que la vio estuvo peleando con Lisandra Rosario, la progenitora de “Lela”.

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Esa noche, cuando llegó Cabrera Rivera ya había una discusión entre Fabiola y Mariathny, hermanas paternas de Anthonieska, quien también enfrenta cargos por los mismos delitos en un proceso por separado.

Mientras estaba con su hija Antiany, le dijo a Paola, Lela, Yalexis y Lismary (hermana de la víctima) mientras estaban recostadas de una baranda, que todas ellas eran unas hipócritas y que eran de las personas que tiraban la piedra y escondían la mano.

Lismary respondió que ellas también eran iguales y Antiany le respondió con un puño en la cabeza. Ya para ese momento había llegado Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole y cuestiona qué sucedía.

Elvia Cabrera, golpea a Lisandra, pero la testigo dijo que no recuerda en qué parte del cuerpo. Lela pide que dejen los conflictos y Anthonieska la golpea cerca de la baranda.

“Veo a Lela y a Antho como que agarrá por los pelos, después de eso está una aglomeración, que estaban todo el mundo agrediendo como en un círculo”, explicó la testigo.

“Lela cae en el piso y yo intento sacarla del piso porque habían más de dos personas encima de ella, (mencionó a Miriatny, Karelin, Antho”, señaló a preguntas de la fiscal Silda Rubio Barreto, a quien le respondió que en ese momento no vio a Elvia Cabrera en el grupo.

Paola sufrió una caída porque se le rompieron las sandalias y alguien a quien no pudo identificar y le dio dos puños en la nariz, quedando aturdida. Mientras trató de levantarse vio a Mariatny pateando a Lela en la cabeza que estaba acostada bocarriba.

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“Yo le patié en la pierna a Miriatny, cuando veo estaba todo el mundo en el medio de la calle golpeándose, cuando me quité la chancleta fui al medio de la calle y estaba Lisandra, Elvia, Gaba, Miriatny, Karelin, Antiany y Lismary...cuando yo veo estaba Anthonieska levantándose de encima de Lela del piso...Anthonieska estaba arrodillada encima de Lela, se estaba levantando cuando yo la vi”, afirmó.

Describió que pudo observar a Anthonieska “llena de sangre en su hombro (izquierdo) y ”un charco de sangre”.

La madre de Gabriela Nicole se descompensó y comenzó a dar puños sobre el suelo mientras gritó desesperada “mi hija, mi hija, quién le dio a mi hija, mira cómo me la dejaron”.

En ese momento, presuntamente Elvia volvió a agredirla y la tomó por el pelo arrastrándola hacia el medio de la calle.

Una vez logran montarla en el asiento del pasajero del vehículo de su amigo Dylan Yadiel Berríos Suárez, quien testificó durante la vista anterior, cuando llegaron al hospital la madre de Gabriela Nicole gritó por ayuda y trató de bajarla cayendo ambas al piso.

“Cae en el piso del hospital y tenía el traje alzado, el traje roto y se le veían los ojos abiertos y los labios bien pálidos”. Paola agregó que no fue hasta tres horas más tarde que le notificaron que había muerto.

También presenció el momento cuando trasladaron a Crisangel González, con una herida y este le entregó el teléfono celular de la madre de Lela.

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Además, presentaron nuevas imágenes en las que se identifica la cartera de Cabrera en el negocio en el que trabajaba y del que salió momentos antes de llegar al desvío Roberto Colón. Anteriormente Bethzaida Caratini, quien es tía política de Pratts, testificó que fue de ahí que sacó el objeto punzante que le entregó a su hija y con el que se alega la apuñaló.

Durante la vista de hoy se estipularon otros documentos, evidencia y testimonio de la agente Elizabeth Alvarado.