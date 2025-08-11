5 historias que ocurrieron en el fin de semana

Resumen de los acontecimientos destacados.

El candidato a la gobernación por el PIP y por el Movimiento Victoria Ciudadana permanecía el sábado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de San Juan, pero en condición estable. (Xavier Araújo)
1

Terror en el mar

Un pasajero del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, resultó herido cuando una de las chorreras acuáticas del barco se rompió mientras se deslizaba, según informaron medios estadounidenses. Imágenes compartidas en redes sociales muestran un gran chorro de agua saliendo por un agujero en la Frightening Bolt, una chorrera tipo torpedo. Mientras el agua salía por el agujero, pasajeros gritaban desde abajo desesperadamente para evitar que los empleados enviaran a alguien más por la chorrera.
2

Nadie habló con Ramón Luis

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, reveló que nunca fue informado sobre una propuesta para reubicar a 187 familias de la comunidad Juana Matos, en Cataño, hasta el barrio Minillas, de Bayamón. El primer ejecutivo municipal dijo que nadie consultó con él la viabilidad de esos terrenos, al tiempo que indicó que no han hecho ningún estudio para conocer si es viable alguna construcción en el lugar y tampoco se coordinó los servicios que serían ofrecidos por el municipio a esa comunidad.
3

No la dejan pasar

La cantante y actriz Jenniffer López, de 56 años, fue rechazada por un guardia de seguridad en la tienda Chanel, ubicada en el centro comercial Istinye Park, en Turquía, trascendió el sábado. Según el medio británico Daily Mail, el guardia no reconoció a la artista y le informó que la tienda estaba llena, por lo que no le permitió el acceso. López respondió con calma y sin mostrar molestia, expresó que no había problema y se dirigió a otros locales de alta gama, donde continuó su jornada de compras.
4

Internan a Juan Dalmau

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, fue hospitalizado tras experimentar un evento de salud inesperado, se conoció el viernes. El candidato a la gobernación por el PIP y por el Movimiento Victoria Ciudadana permanecía el sábado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de San Juan, pero en condición estable. No se informó, de inmediato, los detalles de la complicación de salud. Se espera que permanezca varios días hospitalizado.
5

Puerto Rico, ¡Presente!

Los II Juegos Panamericanos Junior quedaron inaugurados el sábado en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Puerto Rico dijo presente entre las 41 delegaciones que participarán de la justa continental. La delegación boricua, compuesta por 109 atletas que competirán en 25 disciplinas, fue encabezada por los abanderados Gladymar Torres (atletismo) y Steven Moreno Rivera (tenis de mesa). Ambos recibieron una ovación al ondear la bandera nacional ante un público que vibró con el desfile de las delegaciones participantes.

