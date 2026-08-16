El secretario del Departamento de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, exhortó a todos los agricultores a que se registren en la Farm Services Agency (FSA, en inglés), para acceder a ayudas como las pudieran tener acceso debido a la sequía.

La FSA forma parte del Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés) por la que se distribuyen las asistencias por situaciones de desastre.

“Es importante, cuando hablamos de pérdidas, que la agencia encargada de bajar las ayudas federales por sequía es Farm Service Agency de USDA. Así que hacemos un llamado muy importante y muy puntual a nuestros agricultores, que tienen que registrarse en Farm Service Agency. No es automático. Tienen que tener la información. Deben pasar por las oficinas de Farm Service Agency y poder registrar su finca, poder registrar sus cultivos, porque en el momento que bajen estos programas (de ayudas), pues deben estar debidamente registrados”, sostuvo el secretario, en declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa Asunto Semanal.

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Entre los beneficios que podría ofrecer FSA a los agricultores, enumeró, entre otros, “préstamos de emergencia; aplazamiento de pagos anuales de préstamos; programas de emergencia de conservación para la implementación de medidas de sistemas de riego; programas de forraje para ganado; programas de indemnización para ganado por muerte de animales debido a la sequía; programas de cultivo no asegurado; programa de asistencia para árboles por pérdida de los mismos, incluye papaya y parcha; y programa de emergencia para ganado, abejas y peces”.

Resaltó en particular los “programas de cultivo no asegurado, el NAP (Noninsured Assistance Program), ese es bien importante, porque ese, una vez abra, ahí van a medir las pérdidas y van a bajar otra gama de ayudas bajo el NAP, esa son para las personas que no tienen seguro en la Corporación de Seguros Agrícolas”.

El secretario explicó que, para recibir asistencia federal “tienen que estar los parámetros de sequía en D2 o D3 por ocho semanas”, algo que se anticipa ocurrirá, “y automáticamente la secretaria de Agricultura federal (Brooke Rollins) estaría abriendo los programas de desastre para sequía para nuestros agricultores”.

Agregó que ya a principios de este mes la gobernadora Jenniffer González Colón escribió una carta a la secretaria de Agricultura federal, “solicitándole que acelerara los procesos y de una manera expedita pudiéramos acelerar estos programas de emergencia, ya que todos sabemos que va a llegar a esos parámetros de ocho semanas en D2 de sequía”.

Irving Rodríguez Torres, secretario de Agricultura. ( Suministrada )

“Así que nuevamente hacemos un llamado para que los agricultores pasen por las oficinas de Farm Service Agency y ser registren para poder lograr estas ayudas”, insistió Rodríguez Torres.

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Pérdidas locales

Mientras, en lo que respecta a las acciones a nivel local para ayudar a los agricultores ante la situación de la sequía, el secretario dijo que se están reuniendo todos los jueves, “un comité interno del Departamento de Agricultura, para dos cosas bien importantes: primero, cómo vamos a medir las pérdidas de nuestros agricultores, y segundo, qué ayudas le vamos a dar a los agricultores durante y luego de esta emergencia de sequía”.

“Ya prácticamente cómo vamos a medir las pérdidas lo tenemos casi asegurado. La división de estadísticas del Departamento creo una aplicación para nuestros agrónomos y nuestros agricultores para poder medir pérdidas. Luego que midamos pérdidas, vamos a pasar a la parte de las ayudas. Las decisiones que tenemos que tomar, ahora y hacia futuro, es si nos vamos a enfocar en la recuperación, si nos vamos a enfocar en dar unos incentivos por cuerda, o si nos vamos a enfocar en darle ayudas por las pérdidas exactas que hayan tenido en sus cultivos. Así que eso lo estaremos anunciando más adelante”, explicó.

Además, el secretario exhortó a los agricultores a mantenerse informados “de primera mano del Departamento de Agricultura tanto federal y local, para poder ayudarlos”.

“Estaremos pendientes. Nos estamos reuniendo todos los jueves, todos los lunes nos reunimos con la gobernadora en el Comité de Sequía, porque van a proseguir los asuntos de la sequía, y es importante que nos sigamos no solo preparando en este momento, sino hacia futuro”, insistió.