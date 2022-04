Las aguas termales de Coamo se han estabilizado a su nueva temperatura que entre piscinas ronda los 106 a 117 grados Fahrenheit desde el sismo de 6.4 que jamaqueó la Isla.

Ante la nueva realidad en el patrimonio coameño y cuyos terrenos pertenecen al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) varias organizaciones del país han encontrado una nueva oportunidad de estudio científico, según indicó la geóloga de la agencia Ruth H. Vélez durante una inspección ocular de la Comisión de Desarrollo Integrado del Región Sur Central.

El alcalde del municipio, Juan Carlos García Padilla, reveló hoy durante la vista que el miércoles la Red Sísmica, el doctor Víctor Huérfano, la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, así como el DRNA junto a personal que estudia a su vez la Bahía de Jobos visitaron el lugar para iniciar el estudio y análisis de aumento de temperatura y de caudal en el área.

García Padilla indicó que se documenta “cómo se manifiestan las aguas cada vez que hay un movimiento telúrico grande, cómo se producen las aguas y cómo las aguas reaccionan. Para eso, el personal de los Baños de Coamo, como se denomina el centro, contribuirá tomando las muestras por espacio de 15 días, así como la temperatura”.

No obstante, de ocurrir un sismo de gran magnitud, el proceso debe reiniciarse.

5 Fotos Tras los sismos, geólogos estudian el cambio de calor en sus aguas.

“Se han estabilizados en la nueva temperatura, por ejemplo, la piscina grande era 98 a 102 Fahrenheit, se mantiene 106-107 y la piscina chiquita, que el manantial que esta justamente al lado, le dicen la caliente, que es de 106-108, ha medido 117 después del (sismo) de 5.2”, dijo.

García Padilla enfatizó, además, que este aumento en las temperaturas no es la primera vez que ocurre, pero que no hubo la oportunidad de estudio que ha generado los continuos movimientos telúricos que se vienen experimentando, mayormente en la zona sur del país, desde el pasado 28 de diciembre.

“No es la primera vez que pasa, lo único es que las veces anteriores había sismos o movimientos telúricos rápidos no como ahora que ha habido movimiento continuo y no ha habido oportunidad de poder beneficiarse del proceso para estudiarlo. Este caso, como ha sido tanto y se ha producido tan fuerte, pues nos ha dado tiempo de poderlo documentar y poder hacer un trabajo de campo que yo creo que es importante para las aguas y poder documentar lo histórico de las aguas a través de los tiempos”, manifestó el alcalde.

Indicó que el estudio geológico más reciente realizado se hizo hace unos 10 años.

“Los geólogos no pueden decir específicamente si es parte del proceso donde ellos entienden que la grieta de río Jueyes, que es de donde salen aguas de Coamo, pueden haberse estrechado o pueden haberse ensanchado, por eso hay más caudal y es más caliente”, explicó.

“Ellos (los geólogos) entienden que sí tiene que ver algo directo con los movimientos y la temperatura. Si en el área suroeste está moviéndose porque están liberando calor, que es una de las razones que han dado los expertos, pues se manifiesta en las aguas. Suben más calientes cuando hay el movimiento, luego bajan”, dijo.

En la vista presidida por el representante Manuel Claudio, el alcalde expresó que una de las maneras que puede ayudar la Comisión que preside es verificando el proceso de reconstrucción del Hotel Los Baños de Coamo en la Autoridad de Tierras para su funcionamiento. La hospedería se mantiene cerrada desde los estragos causados por el huracán María.

“En la medida que el hotel esté listo, pues me quita una presión de gente -y no es que no quiere gente- es que en las horas pico podemos dividirnos el mercado (con el hotel) que ahora está limitado a la capacidad que yo tengo”, indicó.

Los Baños de Coamo abre de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.