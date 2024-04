En una encomienda que comenzó en el 2021, con miras a impactar comunidades desventajadas en Puerto Rico, el equipo de Somos Puerto Rico se trasladó hoy al barrio Asomante, de Aibonito, para distribuir alimentos calientes y compras a 350 familias de este sector.

La iniciativa en el “Jardín de Puerto Rico” permitió alcanzar el objetivo de tocar las puertas de 33 pueblos de la isla entre 2021 y 2024, sumando en total la ayuda a 11,550 familias.

“Esta es una actividad muy positiva, ya que entendemos que muchas personas, principalmente de edad avanzada, a veces no tienen qué comer; esta iniciativa debe darse en todo Puerto Rico”, dijo Olga Maldonado, residente del barrio Asomante.

Con ella coincidió la joven de 30 años, Gabriela Santiago, quien, además, destacó la necesidad que viven muchos residentes de ese sector.

“Es una excelente iniciativa; esta es una comunidad donde hay muchas necesidades y hay gente que necesita de esto para tener un plato de comida en la mesa”, sostuvo sobre la entrega de alimentos que se dio en coordinación con el chef Iván Clemente, del Comedor de la Kennedy.

La última activación de Somos Puerto Rico se realizó en el barrio Asomante. ( Xavier Garcia )

La oportunidad, agregó, también ayudó a que los vecinos se reencontraran y confraternizaran. “Fue un tiempo para nosotros hablar y, quizás, ver la necesidad de los que vivimos unos al lado de los otros”, manifestó.

Asimismo, el alcalde de Aibonito, William Alicea Pérez, agradeció la ayuda y la visita al barrio Asomante.

“Estos proyectos humanitarios, de mucha empatía de parte de ustedes (Somos Puerto Rico) siempre son de gran ayuda. Esta comunidad es emblemática, de muchos años, de mucha tradición y de mucha familiaridad. Agradezco que hayan escogido nuestro pueblo”, expresó Alicea Pérez.

“Esta semana hemos visto, desde el domingo, los reportajes que han estado saliendo en El Nuevo Día y Primera Hora sobre nuestro pueblo y eso ha sido muy positivo también porque va a tener un impacto en los negocios y en el municipio”, apuntó.

Múltiples personas se beneficiaron de la entrega de alimentos. ( Xavier Garcia )

En tanto, la gerente de Alianzas Estratégicas de GFR Media, Anamalys Meléndez, destacó que la población de envejecientes es la más que manifiesta la necesidad de ayuda.

“Ese rostro se queda grabado en nuestra memoria; esa mirada de los envejecientes, que es de agradecimiento, pero a la misma vez de necesidad, siempre impacta”, declaró.

El Comedor de la Kennedy proveyó almuerzos para los residentes de la comunidad. ( Xavier Garcia )

Señaló, además, que en su experiencia en los 33 pueblos, el denominador común fue ver viejitos a cargo de otros envejecientes.

“La dinámica de Somos Puerto Rico, primero, fue un reto, pero rápido se convirtió en satisfacción y hoy es una meta cumplida”, afirmó.

¿Qué experiencia te marcó y en qué pueblo se dio?, preguntó este diario.

“En Guánica, que (el evento) fue cerca de los temblores y la pandemia, había mucha desolación. Allí nos encontramos con este señor que, al darle los alimentos, comenzó a llorar de emoción y tristeza porque no había probado comida caliente hacía tres días. Eso me lo llevé en el corazón y uno piensa que en Puerto Rico eso no pasa, pero pasa y más de lo imaginable”, aseveró.

Mientras, en Loíza, Meléndez recordó la experiencia que vivió el equipo con una madre de cinco hijos, víctima de violencia de género. “Ella le tenía una orden de protección a su pareja y no podía bajarse del carro a buscar los alimentos, pero allí estaba porque la necesidad y el hambre de sus hijos la movía. Nosotros nos acercamos y le llevamos todo al carro para evitar que se expusiera”, contó.

Otra comunidad que estremeció al grupo de trabajo, fue Altos de Cuba en Vega Baja, donde hay una alta incidencia de deambulantes y adictos a sustancias controladas.

“Yo escuchaba decir: ‘no lo vendas, no lo vendas’, sin entender. Eso era una líder comunitaria del sector advirtiendo a la persona que recibió la ayuda que no vendiera la comida para comprar sustancias. Imagina, no hay forma de no estremecerse”, expresó Meléndez.

La iniciativa culminará la próxima semana con el municipio 78, que será San Sebastián. ( Xavier Garcia )

Una labor titánica

Mientras tanto, Luz Mercado Laboy, del Comedor de la Kennedy, manifestó que las iniciativas de impacto de “Somos Puerto Rico” representan la visibilidad del tema de seguridad alimentaria en la isla.

“Somos Puerto Rico es parte de la solución que fue llegar a cada uno de esos rincones sin excusa, dándole la mano –inclusive- a los alcaldes porque la carga que tienen estos alcaldes es muy pesada y solos no pueden. Esto ha sido un junte tremendo”, dijo.

Asimismo, manifestó que la zona suroeste fue la que más los impactó como organización.

“Estamos hablando de Yauco, Guánica, Ponce, Guayanilla... fueron pueblos que marcaron al chef (Iván Clemente)”, desglosó tras revelar que próximamente el Comedor de la Kennedy tendrá presencia en el municipio de Ponce.

El proyecto “Somos Puerto Rico” se asomó como una oportunidad en el 2021 de recorrer todos los municipios de la isla para destacar sus atributos e historias de emprendimiento de su gente.

Y, tras tres años de cobertura, la semana entrante cierra la iniciativa con el destaque de los tesoros del municipio de San Sebastián en las plataformas de GFR Media.

De esta forma, concluye la encomienda para dar paso al Junte Boricua, que promoverá más de 100 eventos alrededor de la isla con la proyección de atraer 50,000 boricuas adicionales entre los meses de mayo a agosto de este año.