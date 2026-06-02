El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, se mostró esperanzado en que, en las próximas semanas, una vez lleguen a Puerto Rico unos equipos que están en ruta a bordo de un barco, se puedan finalmente arreglar las bombas de agua que explotaron en agosto del año pasado en la estación de bombas Finca Rosso I, y con ello se resuelva el problema de la falta de agua que está afectando a varios sectores del municipio

El alcalde abordó esa situación durante una conferencia de prensa que llevó a cabo para anunciar la inauguración de una estación de carga para vehículos eléctricos.

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Precisamente mientras hablaba de la situación, luego que inicialmente comunicara que esos sectores tenían agua, al terminar la conferencia de prensa le hicieron saber que otra vez se habían quedado sin el servicio.

Rivera Cruz sostuvo que “se supone que para julio esté terminado” el proyecto, que “está en construcción” en estos momentos, para reparar las bombas de agua en Finca Rosso I.

“En el momento en que se termine, ya tenemos entonces de nuevo las dos bombas de 10 millones (de galones de agua) cada una y ya ahí debe resolverse el problema, de una vez y por todas, que hay en la planta de Los Filtros, porque desde la planta de Los Filtros baja un tubo que le da agua a toda esa área que es la que ha estado quedándose sin agua consistentemente desde agosto pasado”, sostuvo el alcalde, luego de explicar en detalle cómo funciona el suministro de agua en Bayamón, y el incidente en el que explotaron las bombas de mayor volumen en la estación Finca Rosso I.

Lamentó que el asunto no se atendiera con la emergencia que merecía, pero se reiteró aliviado porque finalmente “ya se supone que entre julio y agosto eso esté terminado”.

Agregó que, una vez se resuelva el problema en la planta de Los Filtros, no solo se resolvería la situación en Bayamón, sino probablemente también las situaciones de falta de agua en Guaynabo y partes de San Juan, que igualmente se nutren del suministro que sale de Los Filtros.

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El alcalde también aprovechó para aclarar que, aunque atraviesa por allí, “Bayamón no coge agua del Superacueducto, solamente un pedacito en la esquina de Hato Tejas y una calle de Valencia. El resto de la ciudad de Bayamón coge agua de La Plata”, incluyendo la zona afectada por falta de suministro, que estimó incluye unas 8,000 viviendas.

El alcalde también abordó el tema de la devolución de dinero, o un crédito a la cuenta del Municipio, que le están pidiendo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), por los gastos en que han incurrido para poder atender la situación de falta de agua en esos sectores afectados. De igual manera, se mostró esperanzado en que el asunto sería atendido en una próxima reunión que tiene pautada con la AAA.

“Lo que le estamos cobrando es lo razonable, que es lo que nos ha costado a nosotros el montar todo este andamiaje para poder solucionar los problemas, porque la Autoridad no tiene la capacidad para hacer eso mismo en todos los pueblos donde hay problemas. Si lo hace el Municipio, pues entonces que compensen, que nos cubran ese gasto”, afirmó.

Agregó que sostendrían una reunión en la que se evaluaría toda la documentación que han sometido a la AAA para solicitar esa devolución de dinero, “y nosotros esperamos y estimamos que ellos nos van a honrar eso”.

“Si no lo honraran, ahí es que yo digo que iría al tribunal para hacer un reclamo en cobro de dinero”, agregó.

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Sin embargo, reiteró que “aparentemente hay, por lo menos vi, buena disponibilidad a que se llegue a un consenso en cuanto a eso”.

Aclaró que en la factura que sometieron “no están todos los días, sino solamente los periodos más largos”.

“Hay una serie de días que nosotros no le estamos cobrando. Ahora, estos cinco días que hemos estado en los campos, que todos los compañeros de trabajo de nosotros, mientras otros están durmiendo, están repartiendo agua en todos esos sectores, llenando cisternas casa a casa, bajando a recoger más agua para volver a subir, eso sí se lo vamos a cobrar”, afirmó el alcalde, y agregó que “estos cinco días deben estar por unos 157 a 160 mil dólares”.

Por otro lado, descartó unirse a la demanda que está radicando el Municipio de San Juan contra la AAA ante el Tribunal Federal, por entender que “son situaciones distintas” y “no tendría legitimación” para poder unirse a la demanda.

Sin embargo, se mostró solidario con su colega alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, y la frustración que ha mostrado recientemente ante la falta de agua en varias zonas de la capital.

Retomando el tema de las reparaciones en la Finca Rosso I, indicó que el lunes había conversado con el director ejecutivo de la AAA, ingeniero Luis R. González Delgado, y le comunicó que parte de los equipos venían en barco, y otras piezas por avión, y debían estar en Puerto Rico en una semana, lo cual podría adelantar la fecha de terminación de las obras.

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“Si todo eso está en una semana en Puerto Rico, ellos deben adelantar. Y si el contratista trabaja 24/7, como él me dijo ayer, pues entonces de agosto lo pueden traer a julio, y cuidado si lo pudieran traer a final de junio. Si hacen eso, lo pueden lograr. Y con eso, debemos tener el problema resuelto”, estimó.

Rivera Cruz aprovechó para reclamar a la AAA que “comuniquen las cosas, digan la verdad siempre”, de manera que la gente se pueda preparar adecuadamente para periodos en que le faltará el agua, como se anticipa que sea el caso una vez terminen de instalar las nuevas bombas y comiencen a ponerlas en uso.

“El día que ya esté ready, hay que hacer un anuncio claro y específico a la ciudadanía, ‘mañana, o pasado mañana, de tal hora a tal hora, no va a haber suministro de agua porque vamos a estar haciendo esto’. ¿Y qué hacemos nosotros? Uno o dos días antes nos preparamos, vamos y visitamos todos los sectores, le llenamos las cisternas a la gente de agua. Está todo el mundo preparado. Ellos empiezan su proyecto de apertura del sistema. Y resuelto. Es comunicación”, afirmó.

Agregó que espera “que esto sirva de lección para cuando haya otra situación igual a esta, que, en lugar de estar trayendo las cosas por barco, que las traigan por avión, las que se pueda obviamente, y los contratistas que se contraten si están dispuestos a trabajar tiempo adicional, porque si lo hacen de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., pues te vas a tardar lo que se tarda un proyecto común y corriente”.

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Rivera Cruz rechazó que fuera a pedir la renuncia del director ejecutivo de la AAA, pues consideró que “eso de estar pidiendo la renuncia a cada rato que no se puede lograr algo no es lo prudente, porque mañana viene otro, tampoco puede lograrlo, y viene otro, y otro, y jamás vas a terminar”.

Sostuvo que, desde hace tiempo, ha estado advirtiendo de que la AAA se volvería un dolor de cabeza “por muchas razones”, entre ellas que “no se le dio mantenimiento al sistema… porque había una quiebra, no había dinero, no podían ir al mercado de bonos, no podían hacer proyectos, mucha gente que trabajaba en la Autoridad se fue retirando”.

“Hay muchas razones. Ya eso no es importante. Lo importante es que tenemos la situación ahora, y que hay que confrontarla, hay que enfrentarla y hay que trabajarla también. Y una de las cosas que haría en ese contexto es ir transformando la Autoridad y los procedimientos dentro de la Autoridad”, sostuvo el alcalde, antes de enumerar varias sugerencias para esa transformación de la AAA.

Por otro lado, indicó que “no hay ningún problema” en participar de la comisión total que llevará a cabo el Senado para interpelar al director ejecutivo de la AAA.

“Uno, como ciudadano responsable, debe responder a esa petición de la Legislatura e ir allí y contestar todas las preguntas”, afirmó, y agregó que anticipa que comparecerá a la comisión total.