Tras el escándalo suscitado ayer en Mayagüez, luego de que el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) ordenara la suspensión sumaria del alcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez, el ayuntamiento dio cara ante el país para explicar cómo funcionará la administración municipal hasta que se determine el futuro del flamante ejecutivo.

La posición fue asumida interinamente por el otrora vicealcalde, el ingeniero Jorge Ramos, quien aseguró que no ha tenido comunicación reciente con Rodríguez ya que estaba de viaje cuando recibió la notificación, y declinó expresarse en cuanto a si Guillito debe renunciar a su cargo mientras culmina la investigación del PFEI.

Al contrario, Ramos sostuvo que confía en la honestidad de Rodríguez al igual que este confió en él al nombrarlo al puesto en julio del año pasado.

“El trabajo continúa, nosotros teníamos unos planes y unas metas trazadas y unos proyectos que ya están en ejecución, y que tienen que tener continuidad. Eso es lo que vamos a estar realizando. Aquí pueden ver el equipo de trabajo, los gerentes, funcionarios, que de manera solidaria están aquí en la mañana de hoy. Estuvimos discutiendo lo que van a ser los planes y cómo vamos a trabajar con cada uno de los departamentos”, manifestó en conferencia de prensa.

Reiteró que no le compete pasar juicio sobre las imputaciones contra Rodríguez, el cual ayer divulgó un comunicado de prensa para decir que apelará la decisión del PFEI.

“José Guillermo Rodríguez hizo unas expresiones el día de ayer el cual, tanto él como sus abogados ya se expresaron y van a estar contestando las preguntas más adelante. Nosotros nos limitamos básicamente a recibir la orden que nos fue entregada y a seguir el procedimiento administrativo. No me compete a mí en estos momentos, asumir una postura en cuanto a posición”, sostuvo al rechazar contestar sobre si Rodríguez debe renunciar al puesto.

“Todo estos son unos procesos, no es el primer proceso que se hace un señalamiento y después termina que las acusaciones no fueron correctas, así que hay que dar el tiempo necesario para que el proceso corra y corra en los tribunales como debe ser”, afirmó.

Asimismo, manifestó que tanto él como algunos funcionarios con los que ha tenido comunicación, están complacidos con las explicaciones públicas de Rodríguez, quien está siendo investigado por el presunto mal uso de $9.8 millones de fondos públicos para mejoras al Centro de Trauma de Mayagüez.

“Están complacidos con esa explicación. Sí, todos tenemos el derecho, nos presume la inocencia hasta que se pruebe lo contrario y él ha solicitado ese tiempo para poderse expresar”, destacó.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Museo Casa Grande, el alcalde interino señaló que no cree en que Rodríguez sea una persona corrupta o vinculada a asuntos de corrupción.

“No. Y en este momento eso no está sobre la mesa. El señalamiento que por lo menos pude ver públicamente no hablaba de actos de corrupción”, contestó ante preguntas de un periodista.

Otro de los cuestionamientos fue si habrá garantías de que Rodríguez continúe dando órdenes en el municipio mientras esté suspendido sumariamente.

“Básicamente, ya se le expresó a todos los funcionarios la orden del fiscal y básicamente estamos todos claros en que hay que respetar esa orden”, apuntó.

De hecho, ayer, varias personas hicieron señalamientos sobre las ejecutorias del hermano del alcalde como empleado del municipio y de otros funcionarios de quienes se expuso que “son parte del cáncer de esta administración municipal”.

Esto de acuerdo con expresiones del exlegislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Orlando Muñiz, el cual detalló con nombre y apellido a otros funcionarios que, a su juicio, “van a controlar eso pa’ que no salga o salga lo menos posible”.

“No podría reaccionar porque no escuché las expresiones, estaba fuera y no tuve acceso básicamente a las noticias porque no tenía acceso a ellas.

“Osvaldo Rodríguez (hermano de Guillito), trabaja en el Departamento de Desarrollo Urbano y él lo que estaba era atendiendo asuntos de proyectos que se realizaban. Básicamente asistencia como tal en ese sentido”, puntualizó el alcalde interino.

“Pedro Ballester no se encuentra trabajando ya en el municipio y Reinaldo Torres es nuestro administrador municipal”, dijo escuetamente sobre el rol de otros funcionarios.

De otra parte, Ramos resistió también contestar detalles sobre la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), relacionada al esquema de fraude.

No obstante, dijo que el ente fue presidido por Rodríguez hasta antes de ser suspendido por el PFEI.

“Hasta el momento de la suspensión, sí, (el alcalde seguía como presidente)”, admitió.

“Hay un proceso que está corriendo de esa corporación. Básicamente los detalles de dónde se encuentra ahora mismo, no los puedo dar en este momento, porque no tengo toda la información, pero básicamente, se está atendiendo una reclamación para poder ingresar nuevamente que recibir los dineros que se solicitaron mediante una demanda, que se regresaran al municipio”, argumentó.

“¿Quién está a cargo ahora mismo?”, cuestionó un periodista.

“Sería este servidor, pero no ha habido oportunidad de retomar eso”, agregó al admitir que la presidencia de la Junta de Directores recae en sus manos.

“Hay una junta de directores y eso es parte del proceso. Todo eso hay que discutirlo y tenemos que hacer unos planes de trabajo para atenderlo. Pero, en ese sentido, básicamente entiendo que asumiría yo la presidencia de la Junta de Directores, pero es muy prematuro poder dar una expresión en cuanto a eso porque no ha pasado a penas horas de que esto está ocurriendo”, resaltó.

Sin embargo, negó tener conocimiento directo sobre a las operaciones de la empresa municipal durante el tiempo en que ocurrió el fraude.

“La posición de vicealcalde es también el vicepresidente de la corporación. Es importante destacar que yo comencé como vicealcalde en julio del pasado año. Llevamos aproximadamente ocho meses en la posición y básicamente pues es el vicepresidente”, aclaró.

Pero, confía en Guillito, “igual que él tuvo la confianza en mí”.

Por otro lado, manifestó que la respuesta de los empleados municipales ante la situación ha sido solidaria.

“He recibido varios mensajes, las personas solidarias con la situación que está ocurriendo y básicamente en la mañana de hoy, solo he tenido acceso a los funcionarios y gerentes y a la Legislatura Municipal. Todos estamos unidos en ser solidarios y esperar que el tiempo determine lo que se ha mencionado”, puntualizó.

En cuanto a sus prioridades, el alcalde interino de Mayagüez reveló que continuará con los planes de trabajo tal como fueron esbozados.

“Soy un profesional, soy ingeniero civil y básicamente desde que empecé aquí en el municipio, el alcalde me había dado la oportunidad de trabajar todo lo que era infraestructura y en eso es que nos hemos enfocado. Hay unas asignaciones de dinero millonarias para la ciudad de Mayagüez para la revitalización y unos proyectos que ya estaban en curso los cuales vamos a continuar”, advirtió.

“Muchos desarrolladores y personas interesadas en establecerse aquí en Mayagüez y vamos a darle continuidad a todos esos trabajos. Eso no se detiene. Muchos proyectos que se van a anunciar en las próximas semanas de inauguraciones y proyectos que van a poner su primera piedra. Que continúe el desarrollo de la ciudad de Mayagüez y a eso es que vamos a estar mirando”, agregó.

Sobre si está interesado en sustituir de manera permanente a Rodríguez, quien lleva casi 30 años en la poltrona municipal, dijo que “nosotros estamos aquí como establece la ordenanza municipal, atendiendo de manera interina la posición”.

“Yo creo que es muy temprano para especular en cuanto a eso, así que yo esperaría a que el tiempo transcurra. Estoy dispuesto a hacer el trabajo que me ordena mediante la Legislatura Municipal poder asumir el cargo y hacia eso es que vamos a estar trabajando”, resaltó.

Igualmente, no quiso especular en cuanto a la posibilidad de correr oficialmente para el cargo electivo.

“No quisiera entrar en ese sentido, falta muchísimo tiempo para eso. Lo que pasa es que los procesos de las elecciones dividen a la gente. Yo creo que en este momento no estamos para dividir a nadie. Creo que estamos para unirnos como mayagüezanos y poder seguir con el plan de trabajo que teníamos”, dijo.

“Ya el presidente del PPD hizo unas expresiones donde designaba al secretario del partido poder atender la situación de Mayagüez. Vamos a darle el espacio”, contestó.

Mencionó que la sombra dejada por el mal uso de fondos asignados al Centro de Trauma no ha detenido el proceso para recibir el dinero destinado a la reconstrucción del pueblo.

“No, para nada. precisamente el lunes estábamos reunidos con el secretario de la Vivienda, discutiendo la asignación de los $57 millones de fondos CDBG-DR y básicamente, no al contrario, todos los procesos están bastante adelantados”, señaló.

“Obviamente, hay unas situaciones que uno tiene que cumplir con estas asignaciones de fondos que hacen los procesos un poco más lentos. Pero para nada, está todo encaminado”, añadió.

“¿El alcalde es una persona honesta?”, inquirió otro periodista.

“Nosotros confiamos en la honestidad del alcalde. Totalmente”, concluyó.