Ante el amplio ataque que lanzó Rusia sobre Ucrania, que ha cobrado la vida tanto de tropas como residentes del país, un experto en asuntos militares anticipa que soldados puertorriqueños ya podrián estar preparados para proveer apoyo a los estados del este de Europa que son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de parte del Ejército de los Estados Unidos.

Según Carlos M. Cuebas Medina, quien fue subdirector de la Oficina de Comunicación Estratégica del Ejército en el Pentágono, aclaró a Primera Hora que ante la autorización del presidente estadounidense Joe Biden para transferir a tropas estadounidenses a los países bálticos -Lituania, Estonia y Letonia- en respuesta a los movimientos aprobados por el presidente Vladimir Putin, pueden haber entre ellos militares provenientes de la Isla que están estacionados a largo plazo en la región europea.

“Una de las primeras razones por las que debemos prestarle atención a esto, y porque es relevante a Puerto Rico, es el hecho de que tenemos miles de soldados, hombres y mujeres puertorriqueños, sirviendo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, no solamente en el comando local de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos en el fuerte de Buchanan, sino también en distintas unidades alrededor del mundo”, dijo el teniente coronel retirado.

“Lo digo porque, en el 2014, unos numéros que proveyó el Censo de los Estados Unidos indicó que había 10,600 soldados en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos provenientes de Puerto Rico”, indicó.

“Donde quiera que yo estuve, en mis casi 23 años de servicio, en cualquier lugar que estuve alrededor del mundo, siempre me encontraba con algún puertorriqueño. Es altamente probable que hayan puertorriqueños en Europa como parte de esas unidades que se han movilizado, aparte de los casi 70,000 soldados, personal militar de Estados Unidos, que está permanentemente asignado en Europa, donde ahí pueden haber también puertorriqueños”, destacó el militar jubilado, quien se movilizó en siete ocasiones de su carrera al Mediano Oriente, el Pacífico y América Latina.

Por otro lado, Cuebas Medina, quien fungió como oficial de movilización en el Primer Comando de Apoyo a la Misión (1st MSC, por sus siglas en inglés) de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, sostuvo que aunque no se ha emitido una orden de movilización para las unidades destacadas en esta unidad, “yo estoy seguro que estarían listos para llevarlo a cabo”.

“Cualquier operación militar, y no estamos hablando que haya movilización de soldados americanos a Ucrania, porque el presidente de Estados Unidos ha expresado que a Ucrania no van a ir, pero sí están movilizando a los países de la OTAN, requiere una gran base logística, un apoyo importante para poder proyectar su fuerza es decir, transportar su equipo, soldados y suministros porque un soldado sin armas, sin balas, sin comida, sin agua, sin petróleo”, explicó. “Hay otros comandos que también lo hacen, sin duda alguna, alrededor de los Estados Unidos, pero esa es la especialidad de Puerto Rico, apoyo logístico para asegurarnos que los soldados puedan funcionar efectivamente en el área de combate y ser victoriosos”.

“ El comando de la Reserva del Ejército cumple 100 años, y en esos 100 años, los hombres y mujeres de la Reserva han cumplido el 100% de las misiones, y nunca han fallado. Así que, basado en esa historia, no me cabe duda de que lo pudiera hacer en caso de que viniera una movilización”, agregó.

Llamado a la sensibilidad

Por otro lado, Cuebas Medina urgió al público general a mantenerse informado de medios oficiales y confiables ante la ofensiva de Rusia contra Ucrania y evitar a personas “que no necesariamente conocen de lo que están hablando”.

“Cuando vemos cohetes que vuelan en las pantallas de los televisores, eso no es un juego, es una realidad, y esos cohetes aterrizan en algún lugar y hacen daño a alguna gente de carne y hueso, y eso está ocurriendo ahora mismo”, acotó. “Yo no necesito leer en el internet la realidad de un combate porque eso yo lo he vivido, y tenemos que tener esa sensibilidad al hacer los análisis de esta situación, y hay que tener en mente a estas personas desprotegidas, que son los que más sufren”.

Por otro lado, para los familiares de soldados boricuas, Cuebas Medina sugirió mantenerse informados por medios oficiales, evitar escuchar rumores y tratar de no anticipar algún hecho, dado que el Ejército notificará alguna acción por sus recursos.

“En Puerto Rico, no hay ninguna movilización en este momento. Escuchen a los comandantes de las unidades donde están sus familiares, y que tengan cuidado con los analistas que pueden estar hablando cosas que no entienden”, sostuvo.