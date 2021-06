Nota de la editora: Hoy culminamos del Mes de Orgullo LGBTTIQ+ con esta serie de entrevistas

A las personas que se identifican fuera del binario de género hombre-mujer se les hace más difícil poder vivir con tranquilidad y dignidad en Puerto Rico. Si a esto se le suma una experiencia racializada, la situación se torna en una de supervivencia.

Esto lo sabe Ángel Cruz o Ubi Aaron, como se le conoce en los escenarios, quien es una persona negra, queer, trans, no binarie y pansexual.

Experimenta, casi a diario, la inseguridad que siente al caminar por las calles del País. Hace poco, comparte, fue a una gasolinera como drag, con su maquillaje, vestuario, peluca y tacos. Es su trabajo. Pero sentía el temor a que una persona le increpara.

PUBLICIDAD

“Son cosas que pasan día a día. Aunque no sea en drag, si me pongo algo que es femenino me miran mal o me pueden decir cosas, y eso asusta demasiado a une y lo que hace es que, a veces, no quieres salir de tu casa o escoges ser una versión más socialmente aceptable para la gente”, lamentó.

Desde pequeño, Ángel recuerda sentirse queer, un término que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero, aquellas personas que se identifican con el género que se les asignó al nacer. Se lo dijo a su familia a los 16 años. Pero a todas estas experiencias se le sumaba otra que hacía su carga un poco más pesada.

Ángel Cruz o Ubi Aaron

“Siendo evidentemente una persona negra, siempre fue difícil aceptarme a mí misme o verme como una persona atractiva o linda debido a mi color de mi piel, ya que lo que se divulga por ahí en los medios, pues son personas blancas. Esa constante opresión interiorizada de uno misme desde pequeñe va creciendo con estas nociones de que la gente que se ve opuesta a ti es a la que le dan las oportunidades”, lamentó.

La internalización de esa opresión, asegura, causa desórdenes, ansiedad, depresión, autolesiones, incluso, hasta actos suicidas.

Pero para Ángel hubo una salvación. Reconoce que el privilegio de estudiar en la universidad le ayudó en su proceso de deconstrucción, de desaprender credos sociales que solo están fundamentados en la tradición.

“Ahí fui aprendiendo todos estos términos nuevos. Aprendí que ‘mira, esto también soy yo’. Pero nunca lo había visto, así que no sabía que existía o podía expresarme de esta manera”, rememoró.

PUBLICIDAD

Una de las luchas que más destaca es el constante intento de que las demás personas le validen y acepten.

“La gente no cree que tú como persona trans, no binarie o negre existes”, denunció.

Es por esto que urgió oportunidades de empleo para personas que no son heteronormativas, que la ciudadanía valore y apoye el arte que realizan, así como fomentar lugares seguros para la comunidad LGBTQ+ y otorgarles dinero para que continúen su autogestión.

“Hacen falta espacios donde las personas queer se puedan manifestar, donde puedan crear eventos para elles mismes. Pienso que el gobierno está siendo súper descuidado o por lo menos está siendo necio en abrirle las puertas a personas queer que tienen tanta creatividad y tanto ímpetu”, criticó.