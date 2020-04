Utilizando como analogía la muerte de Jesús crucificado, el arzobispo de San Juan, Roberto Gonzalez Nieves, urgió este Viernes Santos a que se investigue hasta las últimas consecuencias las irregularidades que se han detectado en la compra de pruebas de coronavirus que realizó el Departamento de Salud por más de $40 millones a empresas que no están relacionadas al campo de la salud.

De paso, sentenció que el país ha estado golpeado de muchas tragedias, pero que la más que ha causado daño es la corrupción, el oportunismo y la irresponsabilidad administrativa.

En su Sermón de la Pasión del Señor, el líder católico afirmó que “la liturgia de hoy nos invita a mirar a los otros crucifijos vivientes, sufrientes, dolientes, agonizantes a nuestro alrededor. Puerto Rico está lleno desde hace tiempos de rostros muy desfigurados, como el que contemplamos hoy de Jesús en su cruz, por las secuelas de sus propias cruces. A nosotros y nosotras no solo nos ha desfigurado el rostro el coronavirus, ni el huracán María, ni los terremotos del pasado mes de enero, sino que la pandemia de la corrupción, del oportunismo contractual ante las tragedias, de la irresponsabilidad administrativa en la gestión pública y privada”.

“Hablando del oportunismo contractual, nos causa un profundo dolor social la situación que se ha dado a conocer de las compras de las pruebas por 40 millones a compañías sin experiencia y sin las pruebas ser confiables y sin las garantías de ser aprobadas por las entidades regulatorias. Esto debe ser investigado hasta las últimas consecuencias como se nos ha prometido y que se tomen las medidas para que, en el futuro, gestiones como éstas altamente cuestionables no se vuelvan a repetir en medios de tragedias humanas. No podemos atender las crisis con el oportunismo contractual. No podemos sancionar en nuestra patria la cultura de las 30 monedas que le pone precio a la vida y a la salud humana”, añadió.

Con su comentario hacía referencia a la controversia suscitada por la compra de pruebas de coronavirus a sobreprecio a empresas que no están relacionadas al campo de la salud y que tienen vínculos al Partido Nuevo Progresista en el poder. Estas se encuentra Apex General Contractors.

De paso, González Nieves pidió que no se pierda la esperanza y el amor, ante estos tiempos de adversidad.

En cuanto a la pandemia de coronavirus que sufre el mundo, el religioso destacó en su mensaje de la Séptima Palabra que ha salido a la luz lo vulnerable que es la vida humana.

“Escuchamos esta última palabra de Jesús en la cruz en el contexto de la pandemia que al día de hoy ha causado la vida de cerca de las 100,000 personas fallecidas y amenaza con quitar cientos de miles de vidas más en el mundo. De unos tres meses hacia acá hemos aprendido que el mundo que teníamos construido es capaz de arruinarse en cuestión de meses, que sin la salud no importan las grandes economías, los grandes eventos, los grandes imperios. De unos meses hacia acá hemos aprendido que la vida humana sigue siendo frágil, sigue siendo vulnerable, sigue siendo incierta en este mundo.

En medio de eso, Jesús, desde su cruz, nos invita a encomendarle nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser a Dios. Porque sabe que la vida que viene de Dios, es a Dios a quien hay que confiarla siempre, en todo momento y en todo lugar”, afirmó.

Asimismo, González Nieves comentó que “en este tiempo de tanto dolor, angustia y desesperación por la pandemia del coronavirus, imitemos a Jesús en su último aliento en la cruz de dolor, angustia y desesperación para exclamar junto él, ‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu’”.