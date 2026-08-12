La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) lanzó este miércoles la campaña educativa de alcance nacional “SE BUSCA” que, lejos de apelar al tradicional mensaje de señalar a fugitivos de la ley, lo que persigue es “encontrar la empatía, la comprensión, el apoyo y trato digno para quienes enfrenta la adicción”.

Con ese poderoso concepto, la administradora de Assmca, la Dra. Catherine Oliver Franco, presentó la iniciativa, en busca de transformar la manera en que la sociedad percibe la adicción y reducir el estigma que enfrentan las personas que viven con esta enfermedad, especialmente por parte de sus familiares y personas significativas.

PUBLICIDAD

“Lo que realmente buscan las personas que enfrentan esta enfermedad es ser vistas, escuchadas, comprendidas, apoyadas y tratadas con dignidad para poder reconstruir sus vidas. Ese cambio de mirada es el primer paso para combatir el estigma y promover la recuperación. Provocar ese cambio es parte de la política pública de esta administración”, expresó Oliver Franco.

La evidencia científica demuestra que factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, como el trauma, el estrés, los trastornos de salud mental y el aislamiento, pueden influir en el desarrollo de la adicción. Esta realidad desmonta el mito de que “eso les pasa a otros” y nos recuerda que cualquier persona puede verse afectada por esta enfermedad.

A pesar de ello, el estigma continúa siendo una de las principales barreras para la recuperación, ya que el rechazo y la discriminación dificultan que muchas personas busquen ayuda, permanezcan en tratamiento y reciban el apoyo necesario para reconstruir sus vidas.

“La recuperación de la adicción es posible y el apoyo de la familia, las amistades y la comunidad puede marcar una diferencia significativa. Nadie debería ser definido por su diagnóstico. La adicción es una enfermedad crónica, no una identidad”, añadió la doctora.

Como parte de esta iniciativa, la campaña presenta tres historias de vida que reflejan distintas realidades de personas afectadas por la adicción: una mujer casada que lucha en silencio mientras intenta sostener su vida familiar; una mujer adulta mayor que enfrenta la enfermedad en medio de la soledad; y un hombre en situación de calle que batalla diariamente con la adicción y el rechazo social. A través de estos relatos, “SE BUSCA” visibiliza cómo el estigma puede afectar a personas provenientes de contextos muy distintos y recuerda que ninguna debe ser definida por su enfermedad.

PUBLICIDAD

La campaña llegará a toda la isla mediante una estrategia multimedios que incluye anuncios de televisión y radio, cine, redes sociales, billboards, presencia en centros comerciales y gasolineras, además de la distribución de materiales educativos en comunidades de Puerto Rico. Todos estos esfuerzos reforzarán un mismo mensaje: la adicción es una enfermedad crónica, no una identidad.

Oliver Franco exhortó a la ciudadanía a convertirse en parte activa de este esfuerzo promoviendo una cultura de respeto, comprensión y solidaridad hacia las personas que enfrentan la adicción.

“Durante mucho tiempo hemos asociado la frase ‘Se busca’ con el señalamiento. Hoy queremos que Puerto Rico la asocie con algo mucho más poderoso: la búsqueda de empatía, apoyo y una nueva oportunidad para quienes luchan por recuperarse. Todos podemos formar parte de esa nueva historia”, sostuvo la administradora de Assmca.

Para conocer más sobre la campaña “SE BUSCA” y los recursos disponibles, pueden acceder a assmca.pr.gov o escribir a opioides@assmca.pr.gov.

Esta campaña es posible gracias a los fondos y objetivos de SAMHSA para el Puerto Rico State Opioid Response Grant.

Si usted necesita apoyo emocional o información sobre los servicios disponibles puede comunicarse con la Línea PAS, llamando al 988 o al 1-800-981-0023, disponible las 24 horas del día.