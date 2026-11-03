Múltiples ofrecimientos para trabajar en áreas como servicio al cliente, mantenimiento, ventas y servicio de alimentos, entre otras, es lo que encontrarán los asistentes a la segunda feria de empleo que realizará Vimenti.

El evento, que busca sumar esfuerzos para fortalecer el acceso a trabajos y promover el desarrollo económico en las comunidades, se llevará a cabo este viernes, 6 de noviembre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en sus instalaciones ubicadas en el residencial Ernesto Ramos Antonini en San Juan.

La iniciativa es organizada por el Programa de Empleabilidad y Carreras de Vimenti, adscrito al Área de Desarrollo Económico, y tiene como objetivo conectar a personas en busca de empleo con oportunidades reales de inserción laboral de forma gratuita.

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Las personas interesadas en participar en la feria de empleo solo deben llevar su resumé. Quienes no cuenten con uno pueden solicitar apoyo para prepararlo durante la actividad.

“En Vimenti creemos firmemente que el acceso a un empleo digno es fundamental para transformar vidas y fortalecer nuestras comunidades. A través de nuestras ferias de empleo, continuamos ofreciendo oportunidades concretas para conectar el talento con empleadores y abrir las puertas a nuevas trayectorias profesionales”, expresó Limaris Aponte, directora del Área de Desarrollo Económico de Vimenti.

Durante la feria, los asistentes podrán conocer y solicitar puestos disponibles en diversas áreas, incluyendo:

• Servicio al cliente

• Mantenimiento

• Ventas al detal

• Servicio de alimentos

• Limpieza y servicios generales

Además de explorar oportunidades laborales, los participantes recibirán orientación sobre el proceso de solicitud de empleo y podrán conocer de primera mano los servicios que ofrece el Programa de Empleabilidad y Carreras, diseñado para apoyar a adultos en su camino hacia la estabilidad económica.

El Programa de Empleabilidad y Carreras de Vimenti ofrece talleres de desarrollo profesional, apoyo en la preparación de resumés, desarrollo de destrezas de entrevista y acompañamiento continuo durante el proceso de inserción laboral durante todo el año.

Para más información sobre la feria de empleo y el Programa de Empleabilidad y Carreras, comuníquese al 787-772-4729.

Vimenti se une al esfuerzo

Como parte de esta iniciativa, Vimenti también participará como empleador, con varias plazas disponibles en la organización.

Los participantes interesados en formar parte del equipo de Vimenti podrán conocer y solicitar puestos disponibles en diversas áreas, incluyendo:

• Tutor(a)

• Maestro(a) de Aprendizaje Basado en Proyectos y Emprendimiento

• Ayudante de Cocina

• Facilitador(a) de Educación Financiera

• Facilitador(a) Educativo(a) y Nutricional (Programa Después de Clases)

• Coordinador(a) Escolar del Programa de Crecimiento y Expansión (FSCS)

• Tutor(a) de Destrezas en Tecnología e Innovación