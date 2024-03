La expectativa de contratación de empleados en Puerto Rico para el segundo trimestre de 2024 cayó notablemente en comparación con el trimestre anterior, y en marcado contraste con el mismo periodo del año pasado. Pero también hay noticias positivas en cuanto a las expectativas de patronos dentro de los resultados de la encuesta que lleva a cabo a nivel internacional la empresa especializada en recursos humanos ManpowerGroup.

La tendencia neta de expectativa de empleo ajustada para los meses de abril, mayo y junio, según reflejó la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup (MEOS, en inglés) es de 14%, según explicó la gerente general de esa empresa en Puerto Rico, Melissa Rivera Roena, agregando que esa cifra representa una reducción de 12 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, y 19 puntos menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

PUBLICIDAD

Ese bajón en la expectativa de empleo provocó que Puerto Rico, que se había mantenido entre los primeros 10 países a nivel mundial con las mejores expectativas, cayera a la posición 26.

No obstante, Rivera Roena destacó que comoquiera es favorable que 31% de los empleadores encuestados planee aumentar su número de trabajadores en este segundo trimestre del año, y otro 47% no tiene previsto cambios en su plantilla. No obstante, el 17% sí expresó que planifica reducir su grupo laboral y un 5% dijo no saber si haría ajustes en los próximos tres meses.

Por otro lado, la directiva de ManpowerGroup en Puerto Rico también destacó que, como parte de la encuesta, resultó que el 54% de los patronos encuestados dijeron estar en vías de alcanzar sus metas relacionadas con tema de equidad de género.

En ese aspecto, 58% dijo que van por buen camino sus iniciativas para aumentar el número de mujeres en su plantilla en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), 55% en puestos de mando medios y administrativos, 54% en funciones directivas de alto nivel, 53% en áreas técnicas profesionales y operativas, y 52% en empleos de primera línea.

Además, la encuesta también arrojó que el 69% de los empleadores indicó que la tecnología les ha permitido ser más flexibles al reclutar, ayudándolos, precisamente, a promover la equidad de género; y el 62% aseguró que las personas cualificadas para puestos de tecnología, o IT, como también se le suele llamar por sus siglas en inglés, presentan una mayor diversidad de género que en el pasado.

La encuesta incluyó a 530 empresas de diversos sectores y tamaños, localizadas a través de todo Puerto Rico, ninguna de ellas cliente de ManpowerGroup.