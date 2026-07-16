Los campamentos de verano son algo bien común a través de todo Puerto Rico durante esta época del año. Sin embargo, el proyecto RedConectando, en Ponce, es un campamento con características muy particulares: se trata de una iniciativa para niños con diversidad funcional intelectual, pero que también incluye a sus madres, padres u otros familiares a cargo, así como a sus hermanos y hermanas.

“Es un proyecto que, más allá de un campamento, es cuidando a los padres y fortaleciendo familias. Nosotros lo iniciamos en 2025. Y fue un éxito el primer año”, aseveró a Primera Hora la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre. “De verdad que es algo maravilloso, es un proyecto que hace la diferencia de la inclusión, pero sobre todo de abrazar a estos padres y estas familias que tanto lo necesitan”.

PUBLICIDAD

Explicó que, además de actividades recreativas, el campamento incluye talleres de autocuidado, manejo de estrés, redes de apoyo, prevención de crisis, fortalecimiento familiar, así como planes individualizados para cada familia y orientación y canalización de servicios, todo con una aportación de poco más de $56,000.

“Es algo que tú dices, ‘¡wao, tan poquito y todo lo que se logra y todo lo que se hace!’. Pues sí”, celebró la alcaldesa, agregando que se trata de un proyecto cuyo objetivo principal “es darles un respiro a los padres, mientras tenemos unos adultos a cargo de estos niños, que los están atendiendo, que los llevan a distintos sitios, que les damos talleres. Ayer ellos me visitaron a la Casa Alcaldía, fueron a comer helado, fueron al Parque de Bombas. Y mientras los niños y jóvenes están siendo atendidos por este grupo de profesionales que se contrata con esos fondos de esa propuesta, pues los papás están recibiendo talleres de fortalecimiento, de manejo de estrés, los llevan a hacer… un respiro, tener el espacio. Ellos pueden hacer sus citas médicas durante este tiempo, pueden ir a la playa. Hoy van para los Baños de Coamo. Y los nenes van a volar chiringas en La Guancha”.

Para que se pueda tener una idea del impacto que tiene este campamento, describió que, para una pareja, fue la primera vez, en más de 10 años, que pudieron ir a la playa “solos a disfrutar de ese espacio”. Para otra madre, representó la oportunidad de “poder hacer una mudanza, que llevaba tiempo tratando de mudarse, y tuvo el espacio y el respiro para poder hacerla”.

PUBLICIDAD

“Te puedo decir que, verlos (a los padres) en la bolera, verlos en la finca de girasoles, verlos en el Castillo Serrallés teniendo unos espacios para dibujar, para pintar… lloraban de felicidad. O sea, estamos hablando que, cosas tan sencillas, como ir a la playa, les resultó a ellos ser algo maravilloso”, comentó Sifre, con más que evidente emoción, resaltando que, además del significado que tiene para estas familias, considera que es algo que pueden replicar otras organizaciones y municipios.

“Así que yo creo que esto es, en los tiempos en que estamos, donde las familias viven bien cargadas, con mucho estrés, muchas emociones, lo que esto representa, las pocas ayudas que reciben, pues yo creo que esto ha sido un proyecto digno de emular, digno de seguir promoviendo”, insistió la alcaldesa, agregando que aspira a que no sea solamente una propuesta de un mes, sino que se pueda convertir en algo más constante, de manera que puedan dar a esos padres y familias “el alivio y respiro que tanto necesitan”.

Más sobre el campamento