Las lluvias registradas durante los pasados días continúan dando un alivio al embalse Carraízo, en Trujillo Alto, que sigue aumentando su nivel, según los datos registrados esta mañana por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Carraízo, que recientemente salió del nivel de ajustes operacionales y pasó a observación, registró esta mañana un nivel de 39.11 metros, para un aumento de 0.19 metros en las últimas 24 horas.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 3 de septiembre de 2026. ( AAA )

El aumento en el embalse mantiene en pausa el racionamiento para los abonados que se suplen de este sistema.

Mientras, La Plata, en Toa Alta, se encuentra en 44.59 metros, mientras que Cidra, otro de los embalses que permanece bajo ajustes operacionales, registra 400.14 metros. Ambos no registraron cambios en sus niveles durante las últimas 24 horas, lo que representa un respiro en medio de la sequía que afecta a Puerto Rico.

Este jueves se espera menos actividad de aguaceros, según anticipó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. No obstante, durante la tarde podrían desarrollarse lluvias y algunas tronadas en la zona oeste.

Entre el viernes y el sábado, se prevé que una débil onda tropical genere aguaceros y algunas tronadas, con lluvias localmente moderadas en algunas áreas. Se esperan aguaceros pasajeros durante la mañana en el este de Puerto Rico, seguidos de lluvias y tronadas aisladas en el interior y oeste de la Isla durante la tarde.