Los embalses Carraízo y La Plata registraron una leve baja en sus niveles durante las últimas 24 horas, según los datos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Carraízo, en Trujillo Alto, registró esta mañana 39.09 metros, una disminución de 0.02 metros en comparación con el nivel reportado ayer, cuando alcanzó los 39.11 metros.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 4 de septiembre de 2026. ( AAA )

El embalse, que recientemente salió del nivel de ajustes operacionales y pasó a observación, se mantiene fuera de esa medida, pese a la leve disminución.

Mientras, La Plata, en Toa Alta, también registró una baja de 0.02 metros y se ubicó en 44.57 metros.

Por su parte, Cidra, otro de los embalses que permanece bajo ajustes operacionales, registró 400.17 metros.

Este viernes se espera que una débil onda tropical aumente la humedad y genere aguaceros y algunas tronadas, principalmente sobre el este durante la mañana y el interior y oeste de Puerto Rico en la tarde, según anticipó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.