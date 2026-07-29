Casi 300 mil abonados de servicio eléctrico se encontraban esta noche a oscuras debido a limitaciones de generación, informó LUMA Energy.

La información fue confirmada por Genera PR, que en una publicación en redes sociales a eso de las 8:00 p.m., atribuyó la situación a un “evento de baja frecuencia”.

“Durante el período de mayor demanda de esta noche, el sistema eléctrico experimentó un evento de baja frecuencia que activó el esquema automático de relevos de carga para proteger la estabilidad del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Aproximadamente a las 7:17 p.m., la Unidad 2 de la Central Aguirre inició una reducción de carga como parte de una operación de emergencia para atender el sistema de vacío del condensador. Al momento en que ocurrió el evento de frecuencia, la unidad se encontraba generando aproximadamente 100 MW”, lee la publicación del conglomerado energético.

PUBLICIDAD

Continua informando que “posteriormente, alrededor de las 7:27 p.m., la frecuencia del sistema descendió hasta aproximadamente 59.4 Hz, activando automáticamente el esquema de protección por baja frecuencia, lo que resultó en relevos de carga automáticos para contribuir al restablecimiento de la estabilidad operacional del sistema.

Al momento del evento, el sistema mantenía una reserva superior a 100 MW. No obstante, el esquema automático de protección por frecuencia opera de manera independiente cuando la frecuencia del sistema alcanza los parámetros establecidos para salvaguardar la integridad del sistema eléctrico.

La empresa aseguró que sus equipos de Operaciones y Mantenimiento trabajaban de forma continua en la Unidad 2 de la Central Aguirre para restablecer la capacidad del equipo auxiliar afectado y recuperar la capacidad de generación de la unidad tan pronto las condiciones operacionales lo permitan.

“La reconexión de los clientes afectados por los relevos de carga corresponde al Operador de Transmisión y Distribución, conforme a los protocolos establecidos para el restablecimiento seguro del sistema eléctrico. Nuestro compromiso es mantener una comunicación transparente, basada en hechos y en el progreso de nuestras operaciones. Genera PR es responsable del 60% de la generación que alimenta el sistema eléctrico de Puerto Rico”, concluye la publicación.

Sin embargo, en sus redes sociales, el presidente de la Union de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, aseguró que además de los problemas en la Central Aguirre, Ecoeléctrica también había salido completamente del sistema.sa

Salida TOTAL de Ecoelectrica y Aguirre 2 lleva a más de 283 mil abonados sin servicio a las 8:41 pm pic.twitter.com/PfPyxcihCI — Angel Figueroa Jaramillo (@jaramilloutier) July 29, 2026

A eso de las 8:50 de la noche, el total de abonados sin servicio ascendía a 306,595 mientras que las regiones más afectadas eran la de Caguas, con 74,806 clientes sin servicio, Bayamón con 55,454, San Juan con 41,355 y Arecibo y Mayagüez con casi 35 mil clientes sin servicio, cada uno.