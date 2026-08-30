Cerca de un centenar de pacientes trasplantados, sus familiares y donantes vivos, así como otros en la lista de espera por un órgano, se abrazaron este fin de semana en Orocovis para compartir historias y recibir orientación, como parte del sexto encuentro del Grupo de Apoyo del Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo.

Durante la actividad del sábado, pacientes trasplantados de hígado, riñón y páncreas explicaron, desde su propia experiencia, cómo se vive el proceso de evaluación y espera, el momento en que reciben la llamada, la cirugía y la adaptación a una nueva etapa en sus vidas.

PUBLICIDAD

Al encuentro también acudieron donantes vivos, quienes generalmente son familiares que deciden donar uno de sus riñones para ofrecerle una nueva oportunidad de vida a un ser querido. Sus relatos permitieron que quienes todavía aguardan por un trasplante conocieran el proceso a través de voces de quienes ya lo vivieron.

Los participaron llegaron desde todas partes de la Isla, incluyendo Cayey, Cidra, San Lorenzo, Bayamón e incluso la isla municipio de Vieques. Desde la Isla Nena acudió Antonio Sherman, quien salió desde el viernes para poder llegar primero al Hospital Auxilio Mutuo, y desde allí a Orocovis, en un autobús facilitado por la Fundación Puertorriqueña del Riñón, en el que también viajaron otros 39 pacientes y familiares.

“No podía faltar. Cuadré todo para tomar el transporte marítimo, quedarme en Ceiba y llegar temprano al Auxilio Mutuo. Es muy emocionante poder estar con personas que son como mi familia, mi familia en el hospital”, sostuvo Sherman, quien recibió un trasplante de hígado.

Por su parte, la doctora Nilka de Jesús González, directora médica del Centro de Trasplante, recordó que, con más de 40 años de servicio ininterrumpido, el Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo ha realizado alrededor de 3,000 trasplantes de riñón, más de 200 de páncreas y cerca de 600 de hígado.

“Compartir estos testimonios tiene un valor incalculable. Los pacientes pueden reconocerse en las experiencias de los demás, aclarar sus inquietudes y comprobar que no están solos”, resaltó la nefróloga pediátrica.

El tema de la sexualidad después del trasplante, uno que no siempre se conversa abiertamente, formó parte de las conferencias educativas. La presentación estuvo a cargo del doctor Giancarlo Cancel, psicólogo clínico, trasplantado de riñón y conferenciante invitado a la actividad.

PUBLICIDAD

Cancel fue enfático al señalar la necesidad de incorporar estas conversaciones al cuidado integral del paciente. “Solo el 3.8 % de los pacientes consulta con sus médicos sobre temas relacionados con la sexualidad”, indicó.

Explicó, además, que, en el caso de las mujeres, esta conversación debe comenzar incluso antes del trasplante, y debe incluir asuntos como la anticoncepción, los dolores menstruales y la planificación familiar, particularmente si desean tener hijos.

Una paciente que recibió un trasplante de riñón compartió durante la conferencia los temores que experimentó al retomar la intimidad después de la operación. Su pareja fue su donante vivo, quien la acompañó al encuentro. “Mi gran temor era que se decepcionara cuando viera la cánula peritoneal”, relató ante los participantes.

Su testimonio dio lugar a una conversación sobre los cambios físicos y emocionales que pueden surgir tras un trasplante y la importancia de abordarlos con información, empatía y acompañamiento. El cuidado de la pareja, se explicó, no debe centrarse únicamente en los medicamentos, el pastillero o el cumplimiento de las recomendaciones médicas, sino también en el uso de palabras apropiadas, especialmente en momentos de tensión o conflicto.

Expresiones como “cuídate” o “quiero que te sientas mejor” pueden comunicar apoyo con mayor empatía que señalamientos constantes como “no te tomaste las pastillas”, “estás comiendo demasiada sal” o “lo estás haciendo mal”. El acompañamiento debe ser recíproco y ayudar a que ambas personas expresen sus necesidades y preocupaciones sin sentirse juzgadas.

Asimismo, recalcó que, ante cualquier molestia o cambio, el paciente debe conversarlo con su equipo médico. La orientación, la comunicación y las precauciones adecuadas son esenciales para evitar que el miedo, el dolor o la falta de información generen apatía o aversión hacia la sexualidad. El especialista insistió en que estas inquietudes no deben considerarse un asunto secundario ni esperar hasta que surja una dificultad. Recomendó que pacientes, parejas y profesionales de la salud las aborden con claridad y confianza antes y después del trasplante.

PUBLICIDAD

La licenciada Sandra Nevarez Miranda, nutricionista del Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo, también habló de la alimentación y la actividad física antes, durante y después del trasplante. “Es clave acompañar la alimentación adecuada con actividad física adaptada a la capacidad y condición de cada persona”, resaltó.

Nevarez Miranda marcó un momento de alegría y movimiento al realizar una dinámica de ejercicios prácticos y sencillos para demostrar que es posible mantenerse activo desde cualquier espacio, al ritmo de cada paciente y sin posponer el comienzo.

El alcalde de Orocovis, Jesús E. “Gardy” Colón Berlingeri, quien facilitó el Centro Municipal de Recepciones para la celebración de la actividad, compartió desde temprano con los pacientes, sus familiares y el equipo del Hospital Auxilio Mutuo.