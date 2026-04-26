La comunidad de Bayaney y sus sectores, en Hatillo, se encuentran sin acceso al servicio de agua potable hace cinco días, denunció el alcalde Carlos Román Román, quien además hizo un llamado al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, para que agilice las labores para restablecer el servicio lo antes posible.

Román Román también informó que, como medida temporera, se estableció un oasis y un plan de distribución de agua por la comunidad.

“Son varios los días que alrededor de 1,300 familias del barrio Bayaney se encuentran sin acceso al servicio de agua potable de la AAA. Por ello, solicito al presidente de Acueductos que agilice los trabajos que realizan con el fin de restablecer el servicio a la mayor brevedad”, solicitó el ejecutivo municipal en declaraciones escritas.

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El alcalde indicó que se estableció un oasis permanente en la carretera PR 129, km 15.2., frente a la Iglesia Bethania, en Bayaney. “Mientras, otros dos camiones cisterna se desplazan por la comunidad para llenar cisternas y envases de agua potable”, informó.

Román Román insistió en solicitar “acciones rápidas y concretas” al personal de la AAA.

“Son cientos los adultos mayores que viven solos y que dependen del acceso al agua para llevar a cabo actividades cotidianas como confeccionar alimentos, bañarse y tareas de limpieza. La falta del servicio representa un problema emocional, físico, de salud y económico, por lo cual reitero mi llamado para que se atienda la situación lo antes posible”, demandó.

El alcalde informó que el oasis estaría disponible hoy domingo hasta las 6:00 p.m., y ofrecerá servicio mañana lunes, aproximadamente, de 9:30 a.m. a 7:00 p.m.