Los boricuas andan cruzando los dedos y ansiosos por conocer si logran una tajada de los $1,000 millones que sorterá esta noche el Powerball.

El premio es el octavo más alto que se sortea en la historia del juego.

La persona que anote la combinación exacta de los seis números seleccionados se llevaría $433.1 millones, si escoge la opción de un solo pago.

En cambio, si opta por la opción de las anualidades, recibiría 30 pagos escalonados distribuidos a lo largo de 29 años, donde cada pago anual aumenta un 5% en comparación con el año anterior. El primer pago sería de aproximadamente $15 millones y el último superaría los $60 millones.

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Según una explicación realizada por el Negociado de la Lotería Electrónica a Primera Hora, los premios del Powerball que se reclamen en la Isla no tendrían que pagar impuesto federal, que es de 24%.

Se aplicaría la contribución por ley del estado para este tipo de juegos, que es de 20%.

Por ejemplo, si la persona opta por un solo pago, el premio que recibiría, tras descontar la contribución del 20%, sería de $346 millones.

Con el impuesto federal, que no se aplica en la Isla, ese pago hubiese sido de $329.1 millones.

A las anualidades también se les aplicaría la contribución del 20% local. Entonces, el primer pago sería de $12 millones.

Esta noche el sorteo será a las 10:59 p.m. Si desea jugar, tiene hasta una hora del sorteo.

Las jugadas van desde $2 hasta $4, si desea amplificar las oportunidades de ganar con el Doble Play y el Power Play.

Según la página del Powerball, las probabilidades generales de ganar algún premio en este juego son de 1 entre 24,9. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 292,2 millones.