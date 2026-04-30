Natural de Arizona, Peyton Javan Hill gozaba de grandes destrezas en el baloncesto y el fútbol americano, lo que le permitió hacerse acreedor de varias becas deportivas en los Estados Unidos. Posteriormente, el joven llegó a la Isla con la intención de trabajar y establecerse en Puerto Rico. Sin embargo, terminó en las calles, víctima de la adicción a drogas.

La situación del joven de 24 años llegó a ser tan apremiante que incluso perdió contacto con su familia, lo que los llevó a reportarlo como desaparecido.

Pero tras casi cinco meses en las calles, gracias a la iniciativa del programa San Juan en la Calle del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario del Municipio de San Juan, hoy Javan goza de una nueva oportunidad.

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Durante una de las actividades del programa, Javan fue impactado por el equipo del programa a través de la Unidad Móvil en el área del puente de Trujillo Alto, en la avenida 65 de Infantería. El pasado 16 de marzo Javan ingresó al Centro de Acogida del Municipio de San Juan, donde comenzó a recibir servicios integrales dirigidos a su estabilización y desarrollo. El próximo paso fue reestablecer el contacto con su familia, tras lo que se inició el proceso de fortalecimiento de sus relaciones intrafamiliares, mediante terapias y acompañamiento, como parte de un plan estructurado dirigido a su estabilidad emocional y reintegración social.

“Desde el Departamento para el Desarrollo Social Comunitario trabajamos con un enfoque centrado en la dignidad y el acompañamiento. Cada intervención representa una oportunidad para transformar vidas, y nuestro compromiso es continuar llegando a quienes más lo necesitan con servicios que les permitan avanzar hacia una vida más estable”, expresó Francine Sánchez Marcano, directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario del Municipio de San Juan.

Actualmente, Javan se encuentra estable, ha logrado avances significativos en su proceso de ajuste y forma parte del Programa de Incentivos del Centro de Acogida. Como parte de ese proceso, iniciará estudios en la Escuela Hotelera de San Juan en mayo, dando un paso importante hacia su desarrollo profesional en la industria de la hospitalidad y el turismo.

“Cuando hablamos del programa ”San Juan en la Calle", hablamos de acción directa, de presencia constante y de resultados reales. Este esfuerzo nos permite identificar a quienes más lo necesitan, intervenir de manera inmediata y acompañarlos en un proceso que va mucho más allá de una asistencia puntual. Aquí hay seguimiento, hay estructura y hay un equipo comprometido en abrir oportunidades reales para cada participante. Casos como el de Javan nos demuestran que, cuando se trabaja con sensibilidad, pero también con enfoque y determinación, se pueden transformar realidades y encaminar a las personas hacia una vida más estable y con propósito”, expresó por su parte el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.

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“Este es el tipo de resultado que valida el trabajo que estamos realizando desde el programa San Juan en la Calle. Aquí hay un esfuerzo estructurado, con seguimiento y con propósito, enfocado en que cada participante pueda sostener su proceso y avanzar hacia nuevas oportunidades. Vamos a continuar fortaleciendo estas iniciativas porque sabemos que generan cambios reales en la vida de las personas”, añadió el ejecutivo municipal.

El Municipio de San Juan reiteró que estos esfuerzos forman parte de una estrategia continúa liderada por el Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, dirigida a atender el sinhogarismo desde un enfoque integral que combine intervención directa, acompañamiento y acceso a oportunidades que permitan generar cambios reales y sostenidos en la vida de las personas.