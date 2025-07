La organización comunitaria No Más Peajes En Guaynabo denunció este jueves que la empresa Metropistas ha engañado a los conductores al hacer un cobro bidireccional en el Expreso Martínez Nadal hace varios meses, sin previo anuncio, y reclamó que se devuelva a los conductores todo ese dinero impuesto “ilegalmente”.

De acuerdo con Ángel González Carrasquillo, portavoz de No Más Peajes en Guaynabo, la organización quiere denunciar tres puntos principales con respecto a esta situación.

“Número uno: el anuncio de Metropistas de que va a empezar a cobrar los peajes bidireccionales, o sea norte a sur y sur a norte, en el Expreso Martínez Nadal es falso... porque ellos han estado, creemos que ilegalmente, cobrando, particularmente el peaje de norte a sur, desde marzo. Y sometimos evidencia de que eso es así”, afirmó, haciendo referencia a un anejo enviado junto con su denuncia que mostraría el recibo de cobro en ambas direcciones, por el monto de $1, a por lo menos tres vehículos diferentes, entre pasado 17 y 24 de junio.

PUBLICIDAD

González denunció, además, que esos cobros se han realizado a pesar de que en el expreso “había rótulos de tarifas totalmente tapados, o anunciando, en el caso de sur a norte, 90 centavos, y te cobraban $1”.

Al mismo tiempo, en la página oficial de Metropistas, al menos hasta este jueves al mediodía, la tarifa que refleja es de 55 centavos para los peajes de Martínez Nadal en cada dirección.

Ángel González ( Nahira Montcourt )

“Y creo que lo razonable cuando se comete fraude es que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) tiene que obligar a esta compañía a rembolsarle ese dinero obtenido fraudulentamente a los conductores que le facturaron esa cantidad”, afirmó.

El portavoz de la organización también reclamó que “Metropistas no ha puesto unos rótulos obligatorios antes de los pórticos de los peajes, que digan ‘última salida antes del peaje’, para que los conductores que, o no tienen recursos o no le da la gana de pasar por el peaje, tengan la opción de coger vías alternas”.

Por último, González indico que, ante las situaciones que están denunciando, “nosotros exhortamos a los conductores a boicotear los peajes, a no pasar por ellos. Que tomen las rampas antes de los pórticos del peaje, que salgan cinco minutos antes de su casa o de su trabajo, y que cojan las rampas antes de los peajes y que cojan vías alternas. O si no que cojan la (carretera) número 1. O si no, que cojan la carretera vieja, la 169, que va de Guaynabo a La Muda, a la número 1”.

PUBLICIDAD

“Exhortamos a la gente a que castiguen a Metropistas y que hagan que fracase este peaje doble, injusto e ilegal que han impuesto”, insistió.

Además, el portavoz denunció que, cuando comenzaron a denunciar el nuevo peaje el año pasado, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el ingeniero Edwin González Montalvo, quien hoy además de dirigir esa agencia es secretario del DTOP, les dijo que establecer el peaje bidireccional era “un asunto de justicia, porque ahora la gente que sube pa’l norte paga 90 centavos, y el que baja pa’l sur no paga nada, así que lo que vamos a hacer es que vamos a poner los dos peajes para pagar la mitad en cada trayecto”.

“Pues mira, falso. Lo que hicieron fue que duplicaron el costo. Y entonces están cobrando, en vez de 90 centavos como cobraban de sur a norte antes, ahora cobran $1 en cada trayecto”, denunció.

Aun si devolvieran el dinero cobrado por ese nuevo peaje de norte a sur, que entienden se cobró de manera indebida, el portavoz insiste en que el monto de los peajes en ambas direcciones se debe ajustar a la mitad, es decir, 50 centavos, como se dijo inicialmente que sería.

La organización agregó que ese presunto doble cobro, a $1 en cada dirección, resulta particularmente injusto para los sectores al sur de Guaynabo, que “son de mucha necesidad, según el Censo del 2020. Un 35% son personas mayores de 65 años y casi el 50% caen bajo los niveles de pobreza”.

PUBLICIDAD

González añadió que, antes de hacer esta denuncia pública, No Más Peajes en Guaynabo hizo varias gestiones en aras de buscar remedio a la situación, sin que resultaran fructíferas.

Indicó que “recurrimos a nuestro alcalde (Edward O’Neill Rosa), y por ahí no ocurrió nada absolutamente, él se quedó calladito. Recurrimos a nuestros legisladores, (Jorge) ‘Georgie’ Navarro, Nitza Morán y los dos o tres más que hay que ni siquiera me acuerdo de ellos, y no hicieron absolutamente nada. Así que, por esa parte no nos defendieron y les damos las más expresivas gracias por no haber levantado un dedo”.

Además, pensando que se trataba también de un asunto de consumidores, acudieron ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), quienes alegadamente respondieron “‘no, esto no es jurisdicción de nosotros, esto tienen que hacerlo, la petición, la querella, tienen que sometérsela al Departamento de Transportación y Obras Públicas’. Lo hicimos recientemente (el miércoles) hicimos la querella, y vamos a darle un par de semanitas a ver qué se le ocurre al DTOP en términos de nuestro reclamo de que devuelvan ese dinero fraudulentamente obtenido de parte de Metropistas”.

Metropistas niega las imputaciones

La empresa Metropistas, que opera las vías con peajes de la Isla, desmintió “categóricamente que haya habido cobros indebidos en los carriles bidireccionales del Expreso Martínez Nadal antes de la fecha de operaciones”, y asegura que se trata de “acusaciones sin fundamento”.

De acuerdo con las explicaciones escritas ofrecidas por Metropistas, “los pórticos se instalaron en marzo”, pero ese “periodo inicial fue exclusivamente para pruebas técnicas y calibración del sistema, no para cobros”.

PUBLICIDAD

“El cobro en los carriles bidireccionales comenzó oficialmente el lunes 14 de julio de 2025”, indicó Estaban Vélez, principal oficial financiero de Metropistas.

El directivo agrega que la evidencia que presenta la organización alegando que son cobros indebidos “corresponde al peaje que siempre ha estado en operación en la dirección norte (hacia San Juan)”.

“No existe evidencia alguna de cobro en la dirección sur antes de la fecha establecida para la implementación bidireccional”, insistió.

“Además, es importante destacar que la tarifa del peaje que anteriormente se cobraba a $1.00 ahora ha sido ajustada a $0.55 centavos en su nueva configuración bidireccional”, agregó Vélez.

Metropistas agrega que, al ser una alianza público privada, “es una empresa altamente regulada y opera bajo estrictos marcos legales y contractuales”, además de que “cuentan con reportes de cobros detallados y auditables para cada peaje que demuestran la exactitud de las operaciones y desmienten cualquier alegación de cobro fraudulento o indebido”.

La empresa sostiene, además, que los pórticos de peajes bidireccionales tienen varias ventajas para los conductores, como propiciar una mayor fluidez del tráfico, ofrecer un sistema de cobro más justo y equitativo, ofrecer mayor seguridad y reducir el riesgo de accidentes y colisiones, entre otros.