La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes no hará más vistas televisadas sobre las irregularidades detectadas en los escandalosos contratos de pruebas del COVID-19 del Departamento de Salud, mientras varios legisladores condenaron hoy los mensajes de celebración entre el abogado Juan Maldonado y el dueño de APEX General Contractors, Robert Rodríguez López luego de finiquitar la transacción de $38 millones.

“Para que tú y Evelyn celebren con nosotros. El virus fue productivo”, lee uno de los mensajes de Maldonado a Rodríguez López a las 7:10:20 de la noche del pasado 26 de marzo, luego que el gobierno le adjudicó el controvertible contrato. “Demasiado de muchos millones para un solo puertorriqueño”. Felicidades!, le ripostó enseguida Rodríguez López a las 7:10:33 de la noche.

En el intercambio de mensajes, que Primera Hora pudo ver, Maldonado también felicita a Rodríguez López y a las 7:11:17, éste le dice “Gracias”.

“Estoy seguro que nadie nunca te había pedido la firma para darle $” le dice Maldonado al empresario con un emoji a las 7:11:43, mientras, Rodríguez López le contestó “Y estoy seguro también que nadie le había dado la firma sin preguntar”.

Los mensajes fueron parte del desfile de prueba en la vista a puertas cerradas de la Comisión de Salud ayer lunes en la que Rodríguez López alegó que desconocía del millonario contrato y reclamó que la firma que Maldonado utilizó para la resolución corporativa de Apex, no era suya. El empresario, reclamó incluso que la vista fuera privada pues dijo que coopera con las autoridades federales y estatales y que teme por su seguridad y la de su familia.

“Causa terror y ganas de vomitar que unas personas tal cual vampiros o corsarios disfruten de darle un tumbe multimillonario a costa de la salud y la viuda de sus conciudadanos. Es aborrecible y un ejemplo más de que la falta de humanidad de unas personas cercanas, al poder los llevan a ver oportunidades enormes de lucro en la tragedia y la posibilidad de muertes en miles de sus compatriotas. Si de verdad hay un infierno el espacio más caliente y grotesco de ese, debe estar reservado para personas como estas”, dijo el representante Luis Vega Ramos.

El legislador popular indicó que lejos de concluir las vistas, la Comisión de Salud debe llegar hasta las últimas consecuencias.

“Ahora que empezaron no pueden parar y tienen que adjudicar el conocimiento y si hubo una instrucción directa o no, de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Ese sentido de impunidad que hay en esos textos es evidencia de lo protegidos que se sentían ante el robo que sabían que estaban perpetrando. Hay que adjudicar quién ellos creían que los estaba protegiendo y por qué”, subrayó Vega Ramos al reaccionar al intercambio de mensajes entre el abogado que gestionó el jugoso contrato y el dueño de la empresa.

“Más que bochornoso es vergonzoso y realmente pienso en tanta gente que no tiene comida, que no está trabajando por esta crisis de salud, mientras otros se están lucrando”, dijo el representante independentista, Denis Márquez Lebrón, quien luego de culminada la vista ejecutiva el lunes, fue el primero en censurar el contenido de los mensajes entre Maldonado y Rodríguez López.

“Cuando ayer yo reaccione diciendo que todo esto era asqueante lo hice por lo que escuché y leí en la vistas, cuando nos entregaron cientos de documentos y en ese tiempo pude leer mucho de lo que allí se decía. Por eso señalé y confronté a Robert Rodríguez, quien negó conocer esto, pero vimos que en sus mensajes del día del contrato estaba celebrando y no hizo nada durante todo ese proceso ni para detener el contrato ni la transacción, por el contrario hizo gestiones para que se completara la venta”, expresó.

"¿Por qué esto da asco? Porque esto es un esquema podrido de transacciones ilegales y fraudulentas que en este proceso han salido a la luz pública. En el medio de esta crisis social de salud humana tenemos a un grupo de gente busconeando y chanchullando con sus conexiones políticas para ganarse dinero mal habido a costa de nuestro País y de la situación que vivimos”, afirmó el legislador pipiolo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales no entró en el contenido de los mensajes de texto y dijo que van a estar incluidos en el informe final que espera rendir en las próximas semanas.

“Para mí fue frustrante, triste y me dio hasta coraje escuchar lo que Robert Rodríguez nos dijo”, indicó Morales al explicar que lo confrontó con mensajes de texto que el hombre compartió con Maldonado. “Ver cómo ellos estaban tratando esa situación de la emergencia, me dio coraje y se lo expresé”, dijo el legislador novoprogresista, quien dijo que no le dio credibilidad a Rodríguez López, en algunas partes del testimonio bajo juramento.

Morales indicó que no hará más vistas públicas (televisadas), pues entiende que la Comisión de Salud ya tiene suficiente información para elaborar el informe final, que será rendido al pleno de la Cámara y que podría incluir referidos de funcionarios a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y a otras agencias investigativas. Morales dijo que citará a una vista ejecutiva al asesor de Fortaleza, Axel López y al relacionista público del Senado, Willie Vega, a quienes Rodríguez López contactó cuando se canceló la orden compra de Apex.

-¿Cómo quedó la gobernadora Wanda Vázquez con esta investigación?, preguntó Primera Hora.

“Esto no se trata de la gobernadora, nosotros nunca hemos dicho que nuestra investigación va dirigida a la gobernadora, es al gobierno de Puerto Rico, en específico al Departamento de Salud”, respondió Morales.

-¿Pero ella es la jefa del gobierno?, inquirimos.

“El informe va a estar dirigido al gobierno de Puerto Rico, vamos a esperar el informe”, replicó.

-¿Hay comisión de delito con lo que ha desfilado?, preguntó este diario.

“No puedo anticipar si hay delito, sí puedo decir que en efecto los procesos de compras no se llevaron a cabo de manera recta. Si al final del día el informe que rendimos y la evaluación refleja que hubo irregularidades, incumplimiento, habremos de hacer los referidos correspondientes… Al final del día tocará a otras agencias pasar juicio sobre las recomendaciones de la Cámara, pero nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad”, expresó Morales.

Sostuvo que la Cámara tenía dos opciones: “mirar al lado o investigar estas denuncias y entiendo que tomó la decisión correcta porque si no hubiésemos hecho eso, muchas personas que nos critican estuvieran diciendo que nosotros tratamos de esconder lo que había ocurrido y que no asumimos la responsabilidad constitucional de que tenemos de investigar”.

El representante popular, Jesús Manuel Ortiz dijo por su parte, que la Comisión debió celebrar por lo menos una vista adicional.

“Creo que es muy importante que se cite a Ricardo Vázquez de la compañía 313 LLC y a Aron Vick, quien aparece firmando el contrato de Apex. En el caso de Vick es la última ficha que nos faltaría por examinar para tener un cuadro completo de lo que sucedió y en caso de 313 hay preguntas que no se han contestado”, indicó Ortiz, quien es miembro de la Comisión de Salud.