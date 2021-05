El director de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla Ruiz, aseguró estar en contra de la pena capital para el boxeador Félix Verdejo y se reafirmó en que la violencia no puede ser la respuesta a la violencia.

“Todo Puerto Rico está inmerso en un profundo dolor por los hechos lamentables y abominables que segaron la vida de Keishla, pero más violencia no resuelve la violencia contra las mujeres. Valorar la vida debe ser parte de las estrategias de prevención. El Estado no puede pretender erradicar la violencia apagando otra vida. No podemos dar pie a que como sociedad sigamos promoviendo la violencia. La pena de muerte para Verdejo no es la solución para la crisis más dramática de violencia contra las mujeres que vive la isla en todos los tiempos”, apuntó Padilla Ruiz en declaraciones escritas.

Señaló que la violencia contra las mujeres tiene sus raíces en la discriminación basada en el género, específicamente en las normas sociales que valoran lo masculino sobre lo femenino y que normalizan y perpetúan la violencia.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de implantar un modelo educativo con perspectiva de género y se unió al llamado de organizaciones que trabajan con las mujeres, en su planteamiento de que la prevención es la fórmula para erradicar la violencia.

“La educación es, sin duda, la única manera de detener la violencia antes que sigan matando a nuestras mujeres. Necesitamos aprender y entender el valor de la dignidad humana. Ya es hora de adoptar estrategias que nos liberen, que nos permitan volver a las aspiraciones de igualdad entre todas las personas porque los esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres, centrados principalmente en programas y servicios muy limitados para las personas sobrevivientes, no han dado resultado. Hoy más que nunca, necesitamos construir un sistema de educación público y privado desde el marco de los derechos humanos”, concluyó Padilla Ruiz.