El mal estado de las carreteras del país ha sido la preocupación que prevalece en los residentes de, prácticamente, todos los municipios de Puerto Rico.

Las inquietudes afloran a diario cuando la ciudadanía conversa con Primera Hora para la serie Voto2024, en la que recorremos todos los pueblos para conocer el sentir de los puertorriqueños previo a las elecciones del próximo 5 de noviembre.

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, en entrevista con este diario, admitió que queda bastante trabajo por hacer en las vías públicas, pero aseguró que la agencia continúa trabajando en un sinnúmero de proyectos por toda la Isla y tiene en planes muchos más.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la titular fue clara en que las labores en las carreteras, aun cuando ya tienen fondos asignados, enfrentan el problema de que no hay suficientes brigadas para poder atender todos los proyectos y también, por momentos, hay dificultades con el suministro de los materiales.

Leer más sobre Voto2024: AQUÍ

Las quejas ciudadanas no se limitan a los hoyos en el pavimento, sino que incluyen también la ausencia de desyerbe de la maleza a los lados de las vías y la falta de iluminación, entre otros reclamos.

En algunos casos, como Naranjito, todas las personas entrevistadas recientemente durante la apertura de los carriles en el Puente Atirantado, levantaron la preocupación de falta de mantenimiento de las vías.

Eileen Vélez Vega, secretaria del DTOP. ( Xavier Araújo )

Vélez Vega comenzó por recordar que no todas las carreteras caen bajo la jurisdicción del DTOP. Por el contrario, aclaró que alrededor del 66% de las carreteras son municipales, no estatales, “pero quizás las personas no saben la diferencia y no nos debe evitar a nosotros, comoquiera, poder ayudar”, así que cuando reciben algún informe de una vía municipal, lo pasan al municipio correspondiente para que se trabaje.

“A todos los alcaldes… les hemos dado dinero”

Explicó que, a esos efectos, el DTOP está colaborando con los municipios y trabajando en aquellos proyectos que el alcalde o alcaldesa ha identificado como prioritarios, y recíprocamente también los municipios reciben dinero para colaborar en el mantenimiento de carreteras estatales.

En el caso de Naranjito, por ejemplo, explicó que ha firmado 10 acuerdos colaborativos, 7 de ellos “de áreas verdes solamente” por valor de $155,000, para ayudar en el desyerbe de carreteras estatales.

PUBLICIDAD

Asimismo, también hay compañías privadas que hacen desyerbe, pero “llueve mucho en Puerto Rico, y nosotros estamos enfocados en carreteras de alto volumen, que necesitamos desyerbar constantemente, como la PR-2″ y cada tres semanas más o menos se hace una rotación.

[Trabajos de Mantenimiento] Brigadas del @DTOP realizan trabajos de desyerbo y limpieza en las carreteras PR-1 Salinas y PR-3 en Guayama. Conductor, ejerza precaución en la carretera y reduzca la velocidad. pic.twitter.com/lG0QbwVILM — DTOP (@DTOP) August 28, 2024

“Se trabaja con prioridades, porque no tenemos brigadas ilimitadas para trabajar el desyerbe. Sí, se le está dando el desyerbe y mantenimiento a las carreteras en cuanto a áreas verdes, pero hay que reconocer que vivimos en una isla tropical y estamos un mes trabajando un área y nos vamos a otra y cuando volvemos ya esa área hay que trabajarla nuevamente”, comentó.

Agregó que a “todos los alcaldes de los 78 municipios les hemos dado dinero” para colaborar en vías estatales. Recientemente, se les dio dinero bajo el acuerdo colaborativo 10, basado en los kilómetros de carreteras estatales del municipio, a aquellos alcaldes que cualificaban, pues “tenemos la situación que hay unos municipios donde se les da el dinero y no lo utilizan o no lo facturan”.

Bajo el acuerdo número 10, afirmó, se distribuyeron $5 millones, pero “hasta ahora van más de $40 millones que le hemos asignado a los municipios al desyerbo y las compañías privadas”.

Aceptó que, comoquiera, “tendríamos que tener muchas más brigadas disponibles y más dinero para poder seguir haciendo el desyerbo casi a diario, pero eso no es realista, y no tenemos esa disponibilidad de personal ni los municipios, ni las compañías privadas ni el DTOP, y se trabaja por prioridades, en las carreteras con diferentes situaciones, donde haya mayor volumen de vehículos, allí nos tenemos que concentrar”.

PUBLICIDAD

En cuanto a trabajos de mantenimiento del pavimento, explicó que en cada municipio se han trabajado como mínimo tres prioridades que señale el alcalde o alcaldesa.

Nuevo Desvío Sur, Aguada ( Suministrada )

Tomando otra vez el caso de Naranjito, mencionó que se han trabajado cinco carreteras que se pusieron como prioridad, las carreteras 878, 813, 8826, 8811 y la 8126, por un costo de $1.7 millones, y además van a trabajar un nuevo acuerdo colaborativo para atender unos trabajos de mitigación en la 815.

Paralelamente, en colaboración con la Autoridad de Carreteras y Transportación están trabajando en derrumbes en la 825 y la 152.

En cuanto a otros municipios, mencionó que en Hatillo hay proyectos en la PR-2 y la PR-130 que ya tienen el dinero asignado, pero que no han comenzado porque las brigadas no han terminado con otros trabajos.

En Moca, van a añadir la 420 que, aunque no estaba entre las prioridades, “está en malas condiciones”. Para esta semana, comienzan los trabajos en la 175 en Trujillo Alto.

Es otra la situación en la montaña

Aclaró que, en algunos casos, particularmente de municipios montañosos, se hace todavía más difícil encontrar contratistas para los trabajos, e incluso ha habido casos, como uno en Jayuya y otro en Maricao, que se han quedado trabajos a medias porque el contratista no ha podido completarlo, y han tenido que reasignar el proyecto a otro contratista.

También ocurre que, mientras se mueven de un proyecto a otro, haya que esperar porque alguna brigada termine su labor en un proyecto, o que haya que aguardar por algún material que, de momento, no esté disponible ante tanta demanda, como ha ocurrido con el asfalto líquido.

PUBLICIDAD

San Germán ( Sara R. Marrero Cabán )

Asimismo, hay situaciones que, al llegar al lugar se encuentran con problemas adicionales, como sucedió con un hoyo en Orocovis, que resultó que era resultado del colapso de una tubería, y “no era tapar el boquete y ya”, sino que requirió cambiar el tramo de tubería, hasta buscar otro contratista “y eso toma tiempo, porque tenemos que hacer las cosas bien y cumpliendo con todos los procedimientos”.

También ocurren imprevistos de lluvias fuertes que pueden dañar o retrasar trabajos, como les ocurrió en mayo pasado con un proyecto en la 775 en Patillas.

“Así que, estamos trabajando, según las prioridades. Pero, de nuevo, los recursos no son ilimitados, estamos trabajando con carreteras que no se le daba mantenimiento hacía 20 años, así que mientras más adelantamos comoquiera tenemos mucho trabajo por hacer. Pero sí se está haciendo. Pero se hace con prioridades porque si no nada se puede terminar, nada se hace. Hay que enfocarse en las áreas más críticas, terminar esas con el dinero disponible, y seguimos luego añadiendo las demás”, afirmó la secretaria, resaltando, además, la necesidad de que se asignen continuamente los fondos para los trabajos.

Buscan la innovación

Vélez Vega sostuvo que entiende que en el caso de carreteras que no se hayan atendido, si existe una situación particular que la comunidad entienda que es de emergencia, se pueden comunicar con DTOP o a través de las redes sociales, para darle atención a esa situación con algún plan especial, para tapar un bache, hacer un desyerbe, colocar ojos de gato y marcas en el pavimento o lo que sea necesario.

PUBLICIDAD

Agregó que próximamente estará también disponible la aplicación en la que, además de reportar una situación, se le podrá dar seguimiento a los trabajos que se hagan allí.

La secretaria agregó que, durante estos trabajos, también han buscado innovar y usar materiales más resilientes, para que las obras sean más duraderas, como el caso de la PR-175 donde se va a usar un asfalto modificado de mayor duración, o un proyecto en Canóvanas que se usó plástico reciclado.

“Es parte de lo que hemos hecho también. No es simplemente tápate todos esos boquetes, sino que se ha hecho de una manera en que vamos a escarificar, vamos a pavimentar, vamos a hacer las líneas, vamos a poner los ojos de gato, en algunas áreas se han hecho aceras. Este programa ha sido de esa manera, que no se hace todo súper mega rápido, porque estás tomándote el tiempo de hacer las cosas bien, que no es cantidad sino calidad, para no tener que arreglar lo mismo dos meses después”, comentó.

“Hay trabajo diariamente en las carreteras. Quizás usted no lo vea, pero nuestras brigadas están todos los días en la calle haciendo mantenimiento, y quizás no un hoyo que estén arreglando, pero están arreglando un pluvial, una tapa de alcantarilla, limpiando canales para que el agua pueda fluir. Todos los días están allá afuera trabajando, aunque no necesariamente se vea”, insistió.