El calor continuará dominando las condiciones del tiempo en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses durante los próximos días, mientras una masa de aire seco acompañada de polvo del Sahara mantiene el ambiente brumoso, informó este jueves el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Según la agencia, durante la madrugada se registraron temperaturas más cálidas de lo normal. En la mayoría de las zonas urbanas y costeras, las mínimas oscilaron entre los altos 70 y los bajos 80 grados Fahrenheit. En el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, la temperatura más baja fue de 82 grados Fahrenheit alrededor de las 3:00 de la madrugada.

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El SNM indicó que, aunque la masa de aire seco y el polvo del Sahara continúan predominando sobre la región, algunos parchos de humedad transportados por los vientos alisios provocaron intervalos de nubosidad y aguaceros pasajeros durante la noche en sectores del este y otras zonas expuestas al viento.

La agencia advirtió que las temperaturas seguirán por encima de lo normal y que durante el día podrían acercarse a los valores registrados a principios de esta semana, cuando el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín igualó o rompió récords diarios de temperatura máxima.

Ante este panorama, el Servicio Nacional de Meteorología mantiene una advertencia de calor extremo vigente entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. para las zonas urbanas y costeras de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. La agencia alertó que los índices de calor alcanzarán niveles peligrosos cada tarde y no descartó emitir nuevas advertencias o avisos por calor durante los próximos días.

En cuanto a las condiciones atmosféricas, el polvo del Sahara continuará al menos hasta el viernes, favoreciendo cielos brumosos, una reducción en la calidad del aire y limitando el desarrollo de tormentas eléctricas. No obstante, la humedad disponible será suficiente para generar aguaceros pasajeros en áreas del este y lluvias aisladas durante la tarde sobre el oeste de Puerto Rico.

El pronóstico también anticipa un cambio gradual a partir del viernes, cuando una perturbación en los vientos incremente la humedad y reduzca la concentración de polvo del Sahara. Esto favorecerá una mayor frecuencia de aguaceros en las zonas expuestas al viento y un aumento en la actividad de lluvias y posibles tormentas eléctricas aisladas en el oeste de la isla durante la tarde.

Para el sábado, el SNM prevé condiciones ligeramente más secas en horas de la mañana, pero advirtió que la aproximación de una débil onda tropical durante la tarde podría incrementar nuevamente la cobertura de aguaceros y tormentas eléctricas sobre Puerto Rico.