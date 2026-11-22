Varias alertas del tiempo se encuentran activas en la tarde de este domingo, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

La primera sería un aviso de inunaciones para Bayamón, Catano, Guaynabo y Toa Baja hasta las 5:00 de la tarde.

“El radar Doppler indicó fuertes tormentas eléctricas que están produciendo lluvias intensas en el área bajo aviso, incluyendo el norte de Guaynabo y el norte de Bayamón. Se han registrado hasta 3 pulgadas de lluvia. Es posible que caigan entre 1 y 3 pulgadas adicionales de lluvia en la zona bajo aviso. Se están produciendo inundaciones repentinas, o bien se espera que comiencen en breve”, advirtió el SNM.

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Mientras, hasta las 4:00 p.m. de este domingo hay advertencia de inundaciones para Dorado, San Juan y Trujillo Alto.

Por su parte, Caguas, Gurabo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Naguabo y San Lorenzo están bajo la misma amenaza hasta las 5:00 de la tarde.

Los pueblos de Arroyo, Gayama, Maunabo, Patillas y Yabucoa también están bajo advertencia.

Advertencia de inundaciones ( Red social X )

Más temprano, el ente meteorológico había anticipado que se esperaba un día lluvioso para Puerto Rico, con aguaceros que podrían provocar inundaciones debido a la saturación de los suelos por las precipitaciones de los pasados días.

Se espera que durante la jornada se desarrollen aguaceros acompañados de tronadas, principalmente en municipios del interior y oeste de Puerto Rico, donde podrían registrarse las lluvias más intensas.

“Las lluvias recientes han dejado suelos saturados y ríos crecidos. Aguaceros adicionales podrían causar inundaciones, crecidas rápidas y deslizamientos”, advirtió la agencia.

Ante estas condiciones, existe el riesgo de acumulaciones de agua en carreteras y zonas de pobre drenaje, así como de crecidas repentinas en quebradas y ríos, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten por áreas propensas a inundaciones.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar cruzar carreteras inundadas y mantenerse informada sobre cualquicambio en las condiciones del tiempo.