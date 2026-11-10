El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM/SJU) contará con 2,600 espacios nuevos para automóviles luego de que Aerostar Puerto Rico firmara el contrato para la construcción de otra estructura multipisos.

El proyecto, a completarse en 39 meses con una inversión de $173 millones, surge en respuesta al aumento sostenido en la demanda de estacionamiento por el crecimiento en el tráfico de pasajeros y usuarios.

La obra, financiada por Aerostar, forma parte del plan de mejoras de infraestructura que la empresa operadora del aeropuerto ha desarrollado para atender las necesidades actuales y futuras de la principal puerta de entrada y salida aérea de Puerto Rico.

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“La firma de este contrato marca un paso importante para atender una necesidad real de nuestros pasajeros, empleados, usuarios de las compañías de alquiler de autos y toda la comunidad aeroportuaria. El crecimiento que ha experimentado el aeropuerto en los pasados años requiere soluciones de largo plazo, inversiones responsables y proyectos que mejoren la experiencia de quienes utilizan nuestras instalaciones”, expresó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico.

La nueva estructura tendrá un área aproximada de 858,000 pies cuadrados de construcción bruta y estará diseñada para una vida útil de más de 75 años, sujeta a un programa adecuado de inspección y mantenimiento. Además, contempla una estructura resistente a las cargas de viento y cargas sísmicas aplicables en Puerto Rico, tomando en cuenta las características del terreno y las condiciones particulares identificadas en el área.

Luego del proceso de permisología, se estima que la construcción debe comenzar en algún momento del primer semestre del año próximo.

“Este proyecto no se limita a añadir estacionamientos. También nos permitirá mejorar la eficiencia operacional, la circulación vehicular y peatonal, la seguridad y la conectividad entre áreas clave del aeropuerto. Es una inversión dirigida a fortalecer la infraestructura que sostiene la operación diaria del aeropuerto y a continuar elevando el estándar de servicio para nuestros usuarios”, añadió Hernández.

La construcción estará a cargo de CIC Construction, una empresa puertorriqueña con 43 años de operación y experiencia en proyectos de infraestructura, hospedería, residencias y plantas de manufactura.

“Para CIC Construction es un privilegio que Aerostar haya confiado en nuestro equipo para transformar la principal puerta de entrada a Puerto Rico. Asumimos esta responsabilidad con orgullo, y con la satisfacción de que una empresa puertorriqueña pueda aportar a un proyecto de esta importancia y, con ello, impulsar el crecimiento de nuestra industria de la construcción”, expresó José Torrens, vicepresidente de CIC Construction.

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El diseño del proyecto está a cargo de Benítez, Ramos & Associates, firma puertorriqueña de arquitectura, ingeniería y gerencia de proyectos fundada en 2011, con un equipo multidisciplinario de más de 60 profesionales.

De acuerdo con el plan de desarrollo, el proyecto tendrá un tiempo estimado de 39 meses que incluiría el nuevo puente vehicular que conectará el área de mantenimiento de las arrendadoras con el nuevo multipisos.

La nueva estructura incorporará infraestructura de apoyo, que incluye un generador de emergencia, una cisterna de agua potable de 100,000 galones, un sistema de recolección de agua de lluvia y preparación para una futura instalación fotovoltaica. Aunque la instalación de paneles solares no forma parte del alcance actual de construcción, la estructura quedará preparada para permitir la integración de un sistema solar en una etapa posterior.

Hernández indicó que estas características responden a la visión de Aerostar de integrar criterios de resiliencia, eficiencia operacional y sostenibilidad en los proyectos de infraestructura que desarrolla en el aeropuerto.

El aeropuerto cuenta actualmente con 3,686 espacios en el estacionamiento multipisos existente.

Además, Aerostar habilitó recientemente un servicio de estacionamiento satélite desde The Mall of San Juan, con alrededor de 500 espacios, como una alternativa para atender la alta demanda de estacionamiento.